La Guardia Rural de Sagunt encuentra un vertido de 150 bolsas que apuntan a una plantación de marihuana

La Guardia Rural de Sagunt ha hallado más de 2.000 kilos de compuesto orgánico, que se sospecha que proceden de una plantación cercana de marihuana. El humus apareció metido en bolsas de basura caseras, de las que se contabilizaron cerca de 150, todas ellas tiradas y amontonadas en el conocido camí del Corretger, dentro del paraje natural de Romeu.

Bolsas tiradas junto al camino / LEVANTE-EMV

El hallazgo ha sido puesto en conocimiento del equipo Roca, una unidad de la Guardia Civil especializada en delitos en el entorno rural, con el objetivo de que se abra una investigación y se puedan esclarecer los hechos.

De momento, la actuación del cuerpo local se va a centrar en abrir las bolsas para sacar todo el compuesto y esparcirlo por la zona, ya que se trata de un "sustrato orgánico de calidad", explican a Levante-EMV fuentes consultadas del caso. Según la primera inspección ocular, las estimaciones son que cada bolsa podría albergar entre 15 y 20 kilos de este componente bionatural. En cuanto al plástico, se retirará para depositarlo en los contenedores pertinentes.

Bolsas de compuesto en el paraje / LEVANTE-EMV

Dese la Guardia Rural se mantiene la convicción que este humus procede de una plantación de hachís cercana que acaban de cortar, ya que "ahora es la temporada, el final del verano", explican a este diario. "Una vez recogida, se han deshecho de este compuesto para no dejar rastro de la plantación", sostienen. Esta información ya se ha facilitado a la Guardia Civil.