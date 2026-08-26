De Pompeya al Grau Vell: Así es la oferta formativa del próximo curso de la UV en Sagunt

La Universitat de València (UV) acerca a Sagunt un año más sus programas de La Nau Gran, tanto para mayores de 55 años como para el público en general. La arqueología, la historia, el patrimonio y la cultura son las materias que abordan los diferentes cursos, concretamente cuatro monográficos en el caso del Obert y el itinerario formativo 'Historia, Arqueología y Patrimonio' en su hermano mayor.

Oferta de La Nau Gran en Sagunt. / Levante-EMV

La matriculación online para los primeros se abrirá el 7 de septiembre a las 9 horas y entre sus propuestas se abordan diferentes áreas de conocimiento con flexibilidad en cuanto a duración, horarios y fechas de realización, según destacan desde el Ayuntamiento de Sagunt. Las personas interesadas pueden consultar la oferta completa y realizar la matrícula a través de la página oficial de La Nau Gran en Obert de la Universitat de València.

Monográficos

Con el Centro Cívico del Antiguo Sanatorio del Port de Sagunt como centro de operaciones, el primer curso será 'Mare Nostrum, de Sagunto a Pompeya', impartido por Amparo Mateo, Llorenç Alapont y Miguel Requena. Incluirá una estancia formativa intensiva en el Parque Arqueológico de Pompeya. Ya en 2027 llegarán 'La escritura en la Antigüedad: de la arcilla al pergamino, a cargo de Ángel Mar; 'Sagunto: derechos culturales y capacidades desde su patrimonio' de Ximo Revert; así como 'El Grau Vell se abre al mar y Sagunto se transforma: arqueología (siglos V a.C.-V d.C.)', impartido por Carmen Aranegui.

Respecto al programa La Nau Gran, dirigido a mayores de 55 años que quieren continuar su formación universitaria y ampliar sus conocimientos en un entorno académico y cultural, el plazo de inscripción se abrirá el 15 de septiembre. Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción y la UV se pondrá en contacto con las personas que hayan sido aceptadas, advierten fuentes municipales.

Más información

Toda la información sobre el proceso de matrícula y la documentación necesaria puede consultarse en la página oficial de la Universitat de València. Para resolver dudas o solicitar más información, las personas interesadas pueden contactar con la UV en el teléfono 963983800 o con el departamento de Universidad, Ciencia e Innovación del Ayuntamiento de Sagunt, al teléfono 962655886.