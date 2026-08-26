Las subastas judiciales se distancian como la opción más barata para comprar una vivienda en Sagunt

Las subastas judiciales se consolidan en Sagunt como la opción más barata de acceder a una vivienda en propiedad. Esta tendencia se ha acentuado en los últimos tiempos, ya que estos procedimientos toman como referencia la valoración catastral, inflada durante muchos años en la capital del Camp de Morvedre.

Sin embargo, aquel 'catastrazo' ya casi se ha visto superado por el encarecimiento del mercado inmobiliario hasta el punto que el último procedimiento se adjudicó por un precio ligeramente inferior a los 1.150 euros por metro cuadrado, cuando la referencia oficial más reciente eleva esta cantidad media por encima de los 1.625 euros por metro cuadrado.

Este segundo dato sale del boletín trimestral del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana correspondiente a finales de marzo. La primera cantidad fue la que ofertó la persona interesada en la subasta hipotecaria que, entre otras propiedades, incluía una vivienda de 103 metros cuadrados en la parte baja de la calle Luis Cendoya del Port de Sagunt, próxima al Malecón de Menera.

Puja máxima

El procedimiento, que se cerró con una puja máxima ligeramente por encima de los 185.000 euros, incluía todo el edificio, que se alza sobre dos plantas y en el que, además de la casa, hay un local comercial en el bajo, antiguamente ocupado por un bar, y un almacén, que, según la nota registral, es terraza pisable y hace las veces de trastero.

Vista del núcleo del Port de Sagunt. / Ayuntamiento de Sagunt

Así y según expertos consultados por Levante-EMV, la proporción ofertada por las dos alturas superiores rondaría los 120.000 euros, una cantidad que, más allá de las condiciones en las que se encuentre el inmueble, no tiene competencia en el mercado inmobiliario tradicional. Cabe añadir que la tasación que el juzgado había tenido en cuenta a la hora de convocar la subasta fijaba un precio de 344.000 euros.

Vivienda en Canet

Esta diferencia entre la valoración judicial y la mejor oferta es muy habitual, aunque, curiosamente, no existe apenas en la otra propiedad que fue objetivo de ejecución hipotecaria en este mismo procedimiento. Se trataba de una vivienda en Canet d'en Berenguer, concretamente en la calle Vicent Andrés Estellés, del que también era dueño un matrimonio, al que las reclamaciones financieras y fiscales de una entidad bancaria y del Ayuntamiento de Sagunt ascendían a un total de casi 420.000 euros, sumado el principal, el recargo y los intereses, según el expediente.

Este inmueble, con una superficie construida de algo más de 92 metros cuadrados y que está registrado como la residencia habitual de la pareja, estaba tasado en cerca de 152.000 euros y la mejor puja en el procedimiento ascendió a 150.000 euros, es decir, a 1.630 euros por metro cuadrado. Esta vivienda cuenta, según la documentación, con un comedor-salón, tres dormitorios, baño, aseo, cocina, vestíbulo, solana y galería.

Adjudicación previa

De vuelta a Sagunt y más allá de la subasta desierta por una vivienda de 140 metros cuadrados más un corral de 46 metros cuadrados que estaba tasada en 180.000 euros, el anterior procedimiento con pujas fue por un apartamento en el Port. Con una superficie de 81 metros cuadrados y una valoración por encima de los 233.000 euros para hacer frente a unas deudas hipotecarias de los anteriores propietarios que ascendían a 126.000 euros, la mejor oferta alcanzó los 140.000 euros, que en este caso sí está encima del precio medio oficial, al rozar los 1.730 euros por metro cuadrado.