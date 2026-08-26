El urbanismo táctico contra un punto negro en Sagunt no convence a todos

La flamante solución del ayuntamiento a un punto negro entre dos colegios del Port de Sagunt, basada en el urbanismo táctico para pacificar el tráfico, especialmente en las horas de entrada y salida de clase, no convence a todos. Particularmente escépticos se muestran en el número 44 de la calle Virgen de los Dolores, el epicentro del caos circulatorio que vienen denunciando desde hace meses las comunidades educativas del Mediterráneo y el María Inmaculada.

José Rubio, presidente de la comunidad de propietarios, explica que "somos conscientes de que hay un problema que se debe resolver, pero nos tememos que esto del urbanismo táctico va a generar todavía más". Además de negar que la solución se haya consensuado, este vecino apunta que la opción elegida por el consistorio "solo deja satisfechos a los dos colegios, que van a la suya y no tienen en cuenta el entorno".

Recreación de los elementos con los que contará la calle Virgen de los Dolores del Port de Sagunt. / Levante-EMV

Rubio focaliza buena parte de las dificultades de tráfico en los padres y las madres que acuden con sus vehículos a dejar o recoger al alumnado, una circunstancia que, según remarca, se acentuará con la solución ideada. "Quieren que el final de la calle en su confluencia con la avenida Camp de Morvedre se convierta en peatonal, como una miniplaza. Así, en una zona ya masificada y plagada de zona azul, quitan entre siete y ocho plazas de aparcamiento y nos dificultan el acceso a nuestras viviendas, pero el principal problema va a seguir ocurriendo", insiste el portavoz vecinal.

Segunda puerta de acceso

El presidente de la comunidad de propietarios hace un repaso de la situación vivida durante los últimos meses. Señala que, "a raíz de la pandemia, permitieron al colegio Mediterráneo que abriera otro acceso lateral. Así sigue, pese a que esa puerta no cumple ninguna normativa, como la anchura de la acera". El vecino del número 44 de la calle Virgen de los Dolores añade que "después consiguieron que se cerrara la calle en las horas críticas, con lo que nos tapaban la única salida con nuestros vehículos". Esta circunstancia incrementó la tensión entre las partes, ya que, como admite Rubio, "creo que todos los vecinos de la finca han tenido antes o después algún conflicto por este tema".

A la hora de buscar alternativas, este colectivo vecinal ha ido presentando propuestas, como, "la más sencilla, que sería que el colegio Mediterráneo se quedara como una única salida con la principal -que da a la avenida Camp de Morvedre- y, si necesita más espacio para evitar riesgos de tráfico, que aproveche el recreo". Otra opción pasaba por escalonar las salidas y entradas de los alumnados de los dos centros para dispersar los horarios de tensión.

Arteria taponada

Además, Rubio señala que "esta peatonalización va a taponar una de las arterías principales", como demuestran las mediciones municipales que elevan el tráfico medio a 124 vehículos por hora. Después de comprobar que "no han atendido ninguna de las demandas", este colectivo de afectados "intentamos paliar los efectos negativos, como la posibilidad de estar exentos de pagar en zona azul, pero de eso no quisieron ni hablar. Lo que conseguimos es que nos quiten un banco que teníamos a la salida del edificio".

Otra cuestión a la que no se ha dado respuesta es la posibilidad de revertir esta peatonalización en épocas sin colegio, como el verano, la Semana Santa o la Navidad. "Lo que sí han contemplado -añade Rubio- es hacer unos cambios provisionales en la semana de Fallas, para sortear la carpa que se instala en la plaza Rodrigo".

Seguimiento

Así y además de hacerse oír a través de Levante-EMV, porque las obras están tan en marcha que está previsto que se inicien este mismo miércoles, Rubio adelanta que, cuando empiecen los colegios, "vamos a vigilar el día a día de esta solución". Sobre este aspecto, el Ayuntamiento de Sagunt sostiene que su alternativa está abierta a cambios, porque es reversible, si se comprueba que no es efectiva.