La Agrupación Electoral Vecinos Playa Canet se rearma de cara a los próximos comicios municipales, después de haber sufrido la fuga de varios integrantes que no compartieron el pacto de gobierno con los socialistas. La entidad arranca la carrera electoral a pie de calle para la captación de miembros que les permita confeccionar una lista fuerte y un programa que recoja "la voz de Canet. Queremos plasmar en el proyecto las inquietudes de nuestros vecinos y nuestras vecinas con el objetivo de construir un Canet más unido y más grande, dotándolo de aquellas infraestructuras y servicios que son necesarios", explica Miguel Ángel Albero, portavoz de la agrupación en el ayuntamiento.

Un discurso que dista del que utilizaron en la campaña anterior, cuando sus reivindicaciones se centraban en el núcleo de la playa. Ahora, el foco también se pone en el pueblo, con la finalidad de convertir Canet en un "todo" sin distinciones, pero "sin renunciar a las necesidades de la playa", añade Albero.

Cabe recordar que Vecinos Playa de Canet obtuvo en las pasadas elecciones 474 votos, un resultado que les dio dos concejales, el propio portavoz y Fermina Huebra, que "nos seguirá acompañando en esta nueva etapa", adelanta su compañero de grupo municipal a Levante-EMV.

Folleto informativo / LEVANTE-EMV

Folleto informativo

Esta precampaña se inicia con una acción informativa a través de unos folletos que la agrupación ha comenzado a repartir por las calles de Canet, en los que se recogen las principales acciones llevadas a cabo por el gobierno local, en las que, según el documento, la agrupación ha sido decisiva. "Hoy queremos rendir cuentas del trabajo realizado y compartir algunos de los avances conseguidos juntos para seguir construyendo el Canet que todos anhelamos y merecemos".

El tríptico comienza con una mención económica a la "deuda cero", lo que "permitirá acceder a nuevas subvenciones" explica. Entre los proyectos destacan la recuperación y protección de la playa, aunque matiza que se "han dado pasos decisivos para la regeneración", meta que está por conseguir. Adquiere el compromiso de "continuar trabajando con las administraciones para conseguir una playa más estable, atractiva y sostenible para las próximas generaciones". También habla de más y mejores comunicaciones; cartera, la de movilidad, que lleva Huebra. En este sentido, apunta a "avances en el transporte público", aunque apostilla que queda mucho por mejorar.

Por otro lado, el documento habla del Instituto Valenciano de la Paella, que ha asumido un importante lavado de cara y al que quieren convertir es "un espacio de referencia para el encuentro vecinal, el turismo y el ocio". También hay espacio para la eficiencia energética, enumerando proyectos puestos en marcha como la aerotermia en edificios municipales, las placas solares, el cambio de alumbrado público a led o la mejora en el servicio de limpieza, cartera de Albero en esta legislatura. El acercamiento de los servicios públicos o el aumento de espacio para familias, con nuevos parque y mejora de zonas de ocio, son otras de las referencias.

Además, los folletos hablan de "las inversiones que han transformado Canet", enumerando el sendero verde con el aula de la naturaleza, el nuevo parque en la parcela junto a Mercadona o la pista deportiva cubierta, entre otros.

Segunda parte del folleto / LEVANTE-EMV

Reivindicaciones

El tríptico finaliza con aquellas iniciativas que consideran necesarias y que van a reivindicar como agrupación entre las que están más zonas verdes, mejoras de las comunicaciones, un centro de salud 24 horas, un centro de día para personas mayores, más oportunidades para niños y jóvenes y hasta una bajada de los impuestos.