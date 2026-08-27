El Estado anuncia una subida millonaria en la financiación de Morvedre en año electoral

El Ministerio de Hacienda, encabezado desde hace unos meses por el valenciano Arcadi España, ha hecho algo poco habitual como es adelantar las cifras que alcanzarán las entregas a cuenta por la participación local en los tributos del Estado para el año que viene, que tiene la particularidad de ser electoral en los ámbitos nacional, autonómico y municipal.

Lo hizo a través de una nota sobre la evolución del sistema de financiación de las administraciones más cercanas, en la que se recogen datos muy concretos sobre las inyecciones que pueden esperar los ayuntamientos en 2027, incluidos los 16 del Camp de Morvedre.

Arcadi España, ministro de Hacienda. / Pablo Miranzo

Antes de precisar estas estimaciones, la comisión nacional de Administración Local hace un repaso de las cuantías que se van a alcanzar este ejercicio, después de varias fluctuaciones motivadas por la falta, un año más, de Presupuestos Generales del Estado. Y es que los dos primeros meses se hicieron entregas a cuenta por un importe, entre marzo y agosto se rebajó y a partir de septiembre volverá a elevarse hasta sumar en el conjunto del ejercicio para los consistorios de la comarca algo menos de 32,4 millones de euros.

Liquidación positiva

A ese dinero hay que añadir el resultado positivo de la liquidación estatal correspondiente a 2023, que se hizo efectivo a finales del pasado mes de julio por un importe ligeramente superior a los 900.000 euros. Así, las inyecciones por esta vía, que cabe recordar que los consistorios pueden utilizar libremente para financiar los gastos que consideren oportunos, alcanzarán un promedio a lo largo de este ejercicio de 333,09 euros por habitante del Camp de Morvedre.

En el caso de Sagunt, las inyecciones por esta vía sumarán a final de año más de 24,7 millones de euros, entre los que ya ha ingresado algo más de 12,6 millones de euros, a través de las entregas a cuenta hasta agosto (12 millones) y la liquidación estatal de 2024 (588.000 euros). A partir de septiembre, está cuantía se disparará para la capital del Camp de Morvedre hasta los 3 millones de euros mensuales.

Extra millonario

Con la vista ya en 2027, la secretaría general de Financiación Local y Autonómica no solo se atreve a adelantar la evolución de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado, sino que también ofrece su previsión sobre la liquidación correspondiente a 2025, que resultará positiva para los ayuntamientos en casi 2.000 millones de euros en toda España. Según la proyección de los últimos resultados, en la comarca repercutiría con un saldo positivo próximo a los 1,9 millones de euros.

Aportación por habitante

De esta forma, los consistorios del Camp de Morvedre pueden esperar el ingreso por esta vía, a lo largo de todo el año, de algo más de 35,2 millones de euros, que, unidos a la mencionada liquidación, reportará una inyección media de 361,28 euros por persona empadronada en la comarca, lo que representa un incremento respecto a este 2026, cuando se va a quedar en los 333,09, de un 8,5 %.