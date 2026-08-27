Benifairó de les Valls mantiene la noche para su Volta a Peu
La carrera que da el pistoletazo de salida a las fiestas patronales tendrá lugar este sábado con novedades
Las fiestas de Benifairó de les Valls se aproximan y la mejor prueba es que este sábado tendrá lugar una nueva cita con la Volta a Peu, que mantiene su carácter nocturno desde hace unos años y llega a su XV edición con más novedades.
La fundamental es que, en el marco de este aniversario, la organización ha querido hacer "algo especial" para los más pequeños, que consistirá en talleres de globoflexia y pintacaras, desde las 19 horas. Además, la prueba está incluida en el I Circuit La Vall de Segó, que ya ha pasado por Faura, Benavites y Quartell, mientras, tras su noche en Benifairó, quedará pendiente de Quart de les Valls y de su cita con la 10K que recorrerá los cinco municipios de la subcomarca.
Inscripción abierta
Con la inscripción abierta hasta la mañana de este viernes, las expectativas son incrementar la participación con respecto al pasado año en cerca de un 40 % y, a la espera del tirón de última hora, la cifra que supera los 200 atletas.
El arranque de la actividad deportiva está prevista para las 19.30 horas, cuando arrancarán las carreras para menores de 14 años, desde chupetines hasta juveniles pasando por alevines e infantiles. Estas categorías correrán entre 200 metros y 1,2 kilómetros, mientras que la prueba absoluta, con el arranque previsto a las 21.30 horas desde el campo de fútbol, recorrerá 6 kilómetros de un trazado urbano.
Mistela para los más mayores
Con Frutas Plasencia como uno de los principales colaboradores, la organización ha previsto trofeos personalizados para los tres primeros de cada categoría. Para los niños y las niñas habrá un detalle, además de un diploma con su nombre para el podio de cada prueba. También los participantes de mayor edad tendrán su reconocimiento con el obsequio de una botella de mistela.
Fiestas
A partir de este arranque lúdico-deportivo, la agenda festiva de Benifairó reserva un domingo de teatro en valenciano, de la mano del Grup Som Rif, que ofrecerá las obras 'Sabater i detectiu' 'Millor neta i renta'. Será en el Espai Cultural el Tabalet. El lunes está previsto el reparto de programas y ya el martes acelerará con la cena popular y la noche de 'playbacks'.
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