La esperada cabalgata de Gilet atrae a cientos de vecinos de la comarca

Gilet vivió la noche de miércoles uno de los actos más esperados, tanto por el público infantil como el adulto. La cabalgata volvió a reunir a cientos de personas en la plaza de la Estrella, que se llenó de música y color desde la última hora de la tarde, con los disfraces de los más pequeños, hasta pasada la medianoche, con el desfile de los adultos.

Una de las actuaciones durante la cabalgata. / Levante-EMV

La cita volvió a superar las expectativas en cuanto a público asistente y participantes, ya que el recorrido estaba abarrotado, aunque la mayor parte se concentró en la plaza, donde las collas deleitaron a los presentes con interesantes coreografías. El éxito no solo estuvo en el público, también en la participación, ya que cerca de 50 peñas salieron ataviadas con sus disfraces, lo que implica más de un centenar de disfrazados.

Ingenio

La cita no defraudó, ya que el ingenio y la gracia fue la nota a destacar en este acto señalado de las fiestas patronales. También brilló la creatividad de algunos atuendos, lo que complicó la velada para los miembros del jurado, que no lo tuvieron nada fácil. Entre ellos estaban las Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt, Empar Río y María Pozuelo; el alcalde de Gilet, Salva Costa; la concejala de Cultura, Joana Ureña y un componente de la asociación de jubilados.

Una de las espectaculares coreografías en la cabalgata de las fiestas de Gilet. / Levante-EMV

En cuanto a los premios, el primero de disfraces de grupo fue para la peña El Rebombori; el mejor baile para Els Desfasats, con el musical de Aladdín; el mejor conjunto-comparsa para El sapito de Gilet de la peña el Donuts y el ingenio y gracia para El Karreró, que emuló el eclipse con la imitación del futbolista Marcos Llorente, que no dejó indiferente.

Como no podía ser de otra manera, tal y como tiene acostumbrado Gilet a su público, el broche de oro fue la orquesta Evasión, que puso a la plaza en pie con su buena música. Gilet da el pistoletazo con su cabalgata a un fin de semana grande dedicado a Sant Miquel.