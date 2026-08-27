Gilet da un paso al frente en la prevención de incendios

Gilet ha dado un paso al frente en la prevención de incendios forestales. El ayuntamiento ha sacado a licitación un sistema inteligente para la detección temprana de un posible fuego y la posterior gestión. Se trata una solución tecnológica integral, en modalidad 'cloud', para la prevención, monitorización, detección y gestión del riesgo de incendios forestales en la localidad, principalmente en las zonas de montaña, que entrañan un mayor peligro.

Se trata de un proyecto tecnológico de última generación que persigue "mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo que puedan afectar a sus recursos naturales, a su población, a las zonas de interfaz urbano-forestal y a los espacios de especial valor ambiental del municipio", explica el pliego de condiciones. La actuación sale a concurso por 50.200 euros y se implantará en las zonas que combinen masas forestales, barrancos, laderas, entornos boscosos e infraestructuras, lo que son las urbanizaciones de montaña en torno al parque natural de la Sierra Calderona. "Esta área de afección requiere una gestión especialmente cuidadosa en situaciones de riesgo meteorológico o riesgo grave de incendio", anota el proyecto.

Mapa de instalaciones / LEVANTE-EMV

Necesidades técnicas

En cuanto a las necesidades técnicas que requiere el sistema, el plan de actuación recoge 13 sensores THRG, de tecnología avanzada para la detección temprana de calor, humo y gases adecuados para la prevención de incendios; un sensor WG (Viento), una cámara 360º, un router (VPN & 4G), un gateway LoRAW outdoor Kerlink iStation o equivalente y una torre de telecomunicaciones.

La cámara y el sensor de viento serán instalados en una torre-teleco sobre los depósitos municipales de agua potable en la avenida Mediterránea n.º 64. Asimismo, el sistema deberá ser capaz de transmitir las alertas necesarias a los responsables designados, aportando la localización del evento, la hora de detección, la información ambiental asociada y, en su caso, imágenes de verificación que faciliten una correcta toma de decisiones. La actuación deberá disponer también de herramientas para generar canales de comunicación eficaces con la ciudadanía mediante una web pública de consulta y una plataforma privada de gestión para los usuarios responsables del sistema, explica el proyecto.

Para la prevención de incendios será necesario la instalación de sensores meteorológicos y de detección de gases, con capacidad de medición de velocidad y dirección del viento. Su función es monitorizar en tiempo real las variables meteorológicas y gases asociados a procesos de combustión para la detección de eventos anómalos sobre el terreno mediante sensores forestales, se añade.

También habrá cámaras de espectro visible e infrarrojo que permitan, de forma automática o semiautomática, la detección de indicios compatibles con incendios mediante análisis de imagen, la verificación visual de alertas generadas por otros sistemas y la inspección de las zonas monitorizadas, todo a través de la inteligencia artificial.

Foto archivo de un incendio en la Calderona. / Daniel Tortajada

Acceso a los datos

A las cámaras se unirá la plataforma 'cloud', que actuará como centro de operaciones, visualización, análisis y gestión de toda la información generada por el sistema. Deberá integrar sensores, cámaras, información satelital, datos meteorológicos, cálculo de riesgo, alertas, históricos, usuarios y web pública, evitando el uso de aplicaciones independientes no conectadas entre sí. Además, deberá ser accesible mediante navegador web, convirtiéndose en un entorno de consulta ciudadana que permita al ayuntamiento publicar la información que considere adecuada para mejorar la concienciación, la prevención y la transparencia en relación con el riesgo de incendio.

En cuanto a los satélites, el proyecto los describe como servicios satelitales para la detección, la visualización y el análisis territorial de posibles incendios forestales dentro del entorno operativo de gestión. La integración satelital deberá incluir, como mínimo, la detección georreferenciada de puntos calientes, mediante fuentes satelitales de observación terrestre, así como su visualización dentro de la plataforma en relación con el resto de información disponible.

Con este operativo, el ayuntamiento quiere asegurarse una intervención rápida y eficiente, "ya que, en los incendios, el actuar de manera rápida es determinante", comenta el concejal de Medio Ambiente de Gilet, Juanjo Melchor.

El alcalde de Gilet, Salva Costa ante una amenaza de fuego / Daniel Tortajada

Plan de autoprotección

Esta licitación ha ido acompañada de un plan de autoprotección que consiste, como ya publicó Levante-EMV, en el reparto de guías a los vecinos sobre cómo actuar en caso de detectar un fuego. Un documento que lleva implementados "instrucciones y planos de evacuación para saber por dónde deben salir, qué vías pueden utilizar y cómo deben hacerlo". A esto se sumarán varias charlas y un simulacro. "Estas urbanizaciones son un punto crítico al estar rodeados de masa forestal, por lo que las medidas de prevención y protección se hacen más que necesarias", añade el edil.

Desde el ayuntamiento esperan comenzar con la instalación del sistema antes de que finalice el año. La actuación tiene un plazo de ejecución de tres meses.