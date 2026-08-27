Morvedre recibe ayuda para combatir las catástrofes naturales

La Diputació de València ha hecho efectivo el pago anticipado de las ayudas concedidas a 15 ayuntamientos del Camp de Morvedre, todos los que tienen menos de 20.000 habitantes, para la prevención de las catástrofes naturales. Correspondiente al 85 % de esa subvención, la inyección para la comarca supera los 855.000 euros, desde los 69.832 euros para Canet d'en Berenguer hasta los 48.386 euros de Segart.

Estas cuantías tienen dos destinos fundamentales entre aquellos municipios con carencias en estas materias, como son la elaboración, la revisión o la actualización de los planes de emergencia municipales y la instalación de hidrantes contra incendios.

Destino de las ayudas

Un bombero del parque de Sagunt en una imagen de archivo. / Daniel Tortajada

Con estas necesidades cubiertas, los consistorios pueden dedicar estas ayudas a la adquisición de bombas de achique; grupos electrógenos; vehículos todoterreno; maquinaria de desbroce y biotrituradoras; formación y simulacros de emergencias para empleados municipales, Protección Civil y población; formación de autoprotección en colegios, centros de mayores y colectivos vulnerables; sistemas de detección temprana de incendios mediante sensores térmicos y de gases, cámaras térmicas, videovigilancia y drones; y sistemas automáticos o semiautomáticos de alerta conectados o coordinados con el 112, según la convocatoria.

Gasto corriente

Este programa, que está abierto a la financiación tanto de gasto corriente como de inversiones que palíen el riesgo frente a las emergencias, deja en el Camp de Morvedre un total ligeramente superior al millón de euros.