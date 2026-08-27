Sagunt dedica medio millón de euros a los patios de los colegios

Los colegios de Begoña. Montíber, Cronista Chabret, Maestro Tarrazona, María Yocasta, Cervantes, Victoria y Joaquín Rodrigo y Ausiàs March. Esos son los centros escolares de Sagunt que se beneficiarán del plan de mejora de los patios, adelantado por Levante-EMV, que el ayuntamiento ha emprendido con más de medio millón de euros. Las actuaciones, que se impulsan desde la concejalía de Educación, consisten en la renaturalización de estos espacios, algunos de ellos abiertos al público en general de manera regular, la prevención de inundaciones y la renovación de elementos como los vallados, además de las cocinas y las aulas.

Así lo explican fuentes municipales, que precisan también que el primer paquete de intervenciones, con una inversión próxima a los 120.000 euros, se ha iniciado en Begoña. A su patio se le dará un "entorno más verde, que amortigüe las altas temperaturas, se llevarán a cabo mejoras de accesibilidad y la adaptación del entorno a los requerimientos para poder desarrollar Proyectos de Innovación e Inclusión Educativa". Para ese fin, la reserva alcanza los 34.000 euros.

Actuaciones

Más modesta, con 8.200 euros, es la adecuación del patio de Infantil en Montíber para mejorar la canalización y evitar problemas en los episodios de lluvias. También en el núcleo histórico y por 36.500 euros, Cronista Chabret cambiará su fuente de agua y el enrejado, al tiempo que se desarrollarán labores de picado, aportación de tierras y desplazamiento de la valla. El aula de informática se adecuará. Por último, en Maestro Tarrazona se llevan a cabo el pintado de las aulas, el comedor y la cocina, con 40.000 euros, aseguran desde el Ayuntamiento de Sagunt.

Patio principal del colegio de Nuestra Sª de Begoña del Port de Sagunt. / Ayuntamiento de Sagunt

El concejal de Educación, Raúl Palmero, subraya que "todas estas actuaciones nacen de las peticiones que nos trasladan los equipos directivos y las familias, que son quienes mejor conocen las necesidades de cada centro. Aunque en muchas ocasiones asumimos competencias que van más allá de las obligaciones municipales, como es el caso de la accesibilidad, nuestro compromiso es responder a esas demandas y garantizar que nuestros niños y nuestras niñas aprendan en espacios seguros y adaptados, por responsabilidad y seguridad".

Molestias mínimas

El edil añade que "se trabaja en verano para intentar que las obras afecten lo mínimo posible al periodo lectivo, si bien ha sido necesario adaptar los horarios y los ritmos de las obras a las temperaturas extremas que hemos vivido estos meses, con tal de garantizar la salud de los trabajadores".

Después de este primer paquete de obras, el segundo también contempla otras cuatro intervenciones hasta sumar más de 500.000 euros. Serán la adecuación y la accesibilidad de los patios escolares los colegios María Yocasta y Cervantes; la construcción de una rampa entre el porchado y el patio en Victoria y Joaquín Rodrigo; así como la adaptación de la cocina y el comedor de Ausiàs March.

Más de 2 millones de euros

En su balance, el Ayuntamiento de Sagunt señala que "el departamento de Educación ha invertido más de 2 millones de euros en los últimos tres años. Se han acometido más de 90 actuaciones en todos los centros públicos, como la impermeabilización de la cubierta y adecuación del patio de María Yocasta, el renovado de ventanales de Cronista Chabret para mejorar su eficiencia energética o el asfaltado de Albanta para mejorar la accesibilidad y la seguridad".