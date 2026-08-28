El ciclismo vuelve al Port de Sagunt y lo hace de la mano de la I Carrera Social El Puerto de Hierro, que tiene previsto disputarse el 13 de septiembre como algo más que un evento deportivo, ya que uno de sus propósitos es homenajear la identidad industrial del núcleo porteño desde principios del siglo XX. La inscripción se mantiene abierta por 15 euros.

Cartel anunciador de la prueba. / Levante-EMV

Este espíritu queda recogido en el circuito de la prueba, que recorrerá diferentes polígonos industriales del municipio para "poner en valor un paisaje que forma parte de la memoria colectiva de miles de vecinos y vecinas. Lejos de ser un trazado elegido únicamente por razones deportivas, El Puerto de Hierro pretende convertirse también en un reconocimiento a todas las personas que, con su esfuerzo y trabajo, han contribuido al desarrollo de nuestra comarca", según apuntan desde la organización, que corre a cargo de la Peña Ciclista Porteña.

Ilusión

Su presidente, Manuel González, reconoce que "estamos muy ilusionados con el nacimiento de esta carrera diferente, con personalidad propia, que quiere reconocer la historia de nuestro pueblo y el esfuerzo de tantas generaciones. Hemos querido que el recorrido transcurra por el corazón de nuestra industria, porque creemos que ahí está una parte fundamental de nuestra identidad".

Las líneas de salida y meta estarán situadas en el entorno del Horno Alto y la carrera contará con la implicación del Inlet PC Porteña, el equipo de competición de la peña ciclista, creado esta misma temporada y que, en apenas unos meses, está firmando una destacada actuación tanto en las pruebas autonómicas como en las nacionales.

Equipo de competición

Para Manuel González, este proyecto demuestra la apuesta por el ciclismo en el Port de Sagunt. "La creación del equipo, con el apoyo de Inlet Seafish, es una muestra del compromiso que necesitamos para desarrollar deporte de alto nivel en nuestro pueblo. Además de los resultados, está contribuyendo a dar mayor visibilidad al ciclismo en nuestro municipio. Queremos seguir creciendo y ofrecer oportunidades a los corredores, al mismo tiempo que acercamos este deporte a nuestros vecinos".

Patrocinadores

Con la intención de consolidar El Puerto de Hierro como una carrera que trascienda el ámbito deportivo, la organización ha querido agradecer el apoyo mostrado para esta primera edición por el Ayuntamiento de Sagunt, Inlet, GSport, Caliza Pool Bar y el resto de colaboradores.