Faura apoya a sus deportistas de élite

Premiar el talento local y el deporte de alto rendimiento son las principales motivaciones que han llevado al Ayuntamiento de Faura a repetir el programa de subvenciones destinadas a deportistas locales. Estas ayudas se consolidan como una herramienta fundamental para colaborar con los gastos derivados de la formación, la preparación deportiva y la participación en competiciones oficiales de ámbito nacional o internacional, con una aportación de hasta 350 euros por persona beneficiaria.

La alcaldesa de Faura, Consol Duran, destaca la importancia de dar continuidad a estas subvenciones, ya que los y las deportistas de élite del municipio son "un referente y un modelo para nuestra juventud", al tiempo que "contribuyen de manera decisiva a promover la práctica deportiva, adquirir unos hábitos de vida saludable y proyectar el nombre de Faura por todo el mundo". Algunos beneficiarios del pasado año fueron Carles Redondo, Andreu Gollart, Carles Guillem y Nuria Villar.

Apuesta estratégica

Por su parte, el concejal de Deportes, Sergio Mateo, incide en la importancia de esta línea de trabajo. "Con la continuidad de estas ayudas, reafirmamos una apuesta estratégica y firme del Ayuntamiento de Faura por nuestros deportistas. Somos plenamente conscientes del gran sacrificio personal y también del elevado esfuerzo económico que supone para las familias del municipio participar en la alta competición y queremos apoyarles con esta iniciativa".

Consol Duran, alcaldesa de Faura. / Levante-EMV

Como en las ediciones anteriores, el consistorio ha asignado una partida de 3.000 euros, que se repartirán entre las personas empadronadas en Faura de manera continuada, al menos durante los últimos tres años, que tengan entre 12 y 30 años y que tengan en vigor la condición de deportistas de élite. Además, deberán acreditar su participación en competiciones federadas durante este año y disponer de una licencia deportiva.

Solicitudes

El plazo para presentar las solicitudes se abrirá el 1 de septiembre y finalizará el 5 de noviembre. La ordenanza que regula concesión de estas ayudas, recuerdan fuentes municipales, está publicada en la página web municipal, donde también se encuentra el formulario de solicitud de la ayuda al deporte de élite en Faura.