Piden una evaluación inmediata de la proliferación de moho en el Hospital de Sagunt

La federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO-PV en el Camp de Morvedre denuncia el preocupante deterioro que presentan diferentes instalaciones y equipamientos del Hospital de Sagunt, sobre todo en Urgencias y Área Médica. El sindicato advierte de que hay placas del falso techo rotas, agrietadas o parcialmente desprendidas, huecos abiertos y zonas con importantes manchas de humedad, algunas compatibles visualmente con una posible proliferación de moho que, a juicio de CC OO, debe ser evaluada técnicamente de forma inmediata.

Aspecto que presenta el techo de una zona del Hospital de Sagunt. / CC OO

A ello se suma la falta de sillas de ruedas y el deficiente estado de parte del parque de camas, una situación que el sindicato ya denunció públicamente a principios de año y que continúa afectando tanto a la atención de los pacientes como a las condiciones de trabajo de los profesionales. Según la información que maneja CC OO, recientemente se ha recibido una remesa de camas usadas procedentes del Hospital La Fe. "No cuestionamos la reutilización de material, cuando se encuentra en perfectas condiciones, pero consideramos que el traslado de este tipo de elementos entre centros sanitarios no puede convertirse en la respuesta a unas necesidades estructurales, especialmente cuando existen camas que dificultan una adecuada movilización de los pacientes".

Calidad asistencial

Así lo señala Minerva Almor, secretaria general de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO Camp de Morvedre, quien insiste en que "es necesario garantizar la seguridad, la dignidad y la calidad asistencial. Nuestros profesionales realizan un enorme esfuerzo cada día, pero su compromiso no puede utilizarse para compensar indefinidamente la falta de inversión en instalaciones y material".

Almor señala que "no basta con parchear los problemas conforme van apareciendo", en un contexto en el que "el Hospital de Sagunto abrió sus puertas hace 44 años, tiempo en el que la población atendida ha crecido", hasta prestar servicio a más de 167.500 personas, según el último recuento oficial del departamento de salud. Además, "las localidades costeras soportan una importante presión asistencial durante los meses estivales" y añade a este cóctel "el desarrollo de Parc Sagunt II, la gigafactoría y el nuevo tejido industrial, que necesariamente deben ir acompañadas del crecimiento de los servicios públicos".

Ampliación real

Frente a este panorama, desde CC OO consideran que el centro hospitalario de Sagunt "necesita una planificación de futuro y una ampliación real, especialmente de Urgencias, UCI y capacidad de hospitalización, además de una renovación progresiva de sus instalaciones y equipamientos". El secretario general del sindicato en la comarca, Sergio Villalba, recalca que "Sagunto y toda nuestra comarca están creciendo y sus servicios públicos tienen que hacerlo con ella. No podemos esperar a que el hospital quede definitivamente pequeño para reaccionar. Invertir hoy es garantizar la asistencia sanitaria de los próximos años".

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Humedades

Entre la lista de exigencias más inmediatas, CC OO reclama tanto a la Conselleria de Sanidad como a la dirección del departamento de salud de Sagunt una inspección y reparación urgente de los techos y humedades, la adquisición de sillas de ruedas suficientes, la revisión y renovación de las camas deterioradas, un plan de mantenimiento e inversión de las instalaciones y una ampliación hospitalaria acorde con las necesidades actuales y futuras de toda la comarca.