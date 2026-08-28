Un prestigioso fotógrafo de Canet es portada de moda

El fotógrafo de Canet d'en Berenguer, Jorge Miguel Jaime, salta al mundo de la moda. La revista 'Dolce Magazine' ha elegido para su portada de agosto el trabajo editorial de este artista, que vuelve a impresionar con el extraordinario manejo de la cámara y el uso de la luz, uno de sus puntos fuertes.

Foto de portada / Cataclán Audiovisual

Además de la foto de presentación de este número, Jaime se explaya con un reportaje en el interior que no deja indiferente, recreando la noche y el día con efectos lumínicos que llegan a emular el sol. Una técnica que nunca había utilizado como es el empleo de la luz negra y el color, generando así la noche, pese a que la sesión fotográfica se realizó a plena luz de día.

Una de las fotos con efecto de la luz / Cataclán Audiovisual

Jaime se encuentra "muy satisfecho" de esta colección y ya adelanta que no será el único trabajo de este tipo, ya que quiere iniciar una nueva andadura, donde la diversificación del producto es uno de sus objetivos. "Es una nueva rama dentro de los proyectos profesionales a los que nos dedicamos", entre los que destacan campañas publicitarias, videos institucionales y hasta se ha atrevido con un corto. Tres décadas de trayectoria que ha visto recompensadas con varios reconocimientos como sus tres obras nominadas a los Premios Goya 2025, Bronce Premio Lux 2018 Reportaje Documental, Nominación Premio Principado de Asturias 2018 Boda Completa o un Top 10 WPJA en el Ranking mundial 2018, entre mas de una veintena.

La modelo parece suspendida en el aire por el efecto de la foto / Cataclán Audiovisual

Encargo

Este novedoso periplo comenzó hace unos meses, cuando la diseñadora del reportaje de moda se puso en contacto con Jorge Miguel Jaime para las fotos. En ese momento, el fotógrafo conoció todo el vestuario de la sesión y propuso, en función de sus tonalidades, un paraje en Aras de los Olmos, que "encajaba a la perfección con lo que quiere la revista y con lo que yo iba buscando. El trabajo ha quedado espectacular, pero nunca pensé que una de mis fotos sería la elegida para la portada", cuenta a Levante-EMV. "Allí hicimos la transformación del día a la noche; mucho trabajo con luz artificial que apenas se nota, pero que ha quedado genial. Partes de una locura y se ha plasmado como quería", añade.

En la sesión hubo de todo, como una cama elástica, donde el efecto de la luz da la sensación de que la modelo está suspendida en el aire, o un sol que no existe. Y, aunque el artista del trabajo es él, apunta que "todo suma", una buena maquilladora, diseñadora y una gran modelo como es Carla Calvet, que se convierte en la protagonista de este número de agosto del 'Magazine', con más de 62 millones de seguidores.

Foto en la revista Claire / Cataclán Audiovisual

Una sesión fotográfica que también aparece en las páginas interiores de otra revista de moda: Claire.