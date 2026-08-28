Preocupación por la "invasión" de apartamentos turísticos en Sagunt

La Asociación Vecinal La Forja del Port de Sagunt se ha unido al movimiento valenciano de resistencia contra lo que considera "la invasión de apartamentos turísticos". Sagunt no es ajena a este fenómeno y, según señalan desde el colectivo, barrios como Wichita o el Congo se están llenando de "pisos patera", cuya construcción, a veces mediante la adecuación de una vivienda no demasiado grande, "apenas se suele amparar en una declaración responsable de obras, cuando son intervenciones que requerirían una tramitación más rigurosa".

Aunque esta voz de alarma coincide con una campaña en el ámbito autonómico, desde la Forja señalan un ejemplo vivido recientemente en Sagunt para justificar su preocupación. "Hace unos días hubo que desalojar dos edificios por daños en la estructura por la construcción de unas viviendas en el bajo. No conocemos este caso en profundidad -que si tenía licencia de construcción-, pero nos está llegando por parte de electricistas, albañiles y carpinteros que se están haciendo barbaridades, que ponen en riesgo fachadas y estructuras".

Actuación municipal

Frente a estos temores, fuentes municipales señalan que, "cuando se detecta una situación contraria a la normativa o a las condiciones de una licencia, el ayuntamiento actúa". A estas palabras, añaden la coletilla de que, "también existen situaciones legalmente consolidadas y derechos adquiridos".

Imagen de archivo de unos apartamentos turísticos en el Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Desde La Forja lamentan que el perjudicado de esta situación "seamos los vecinos, porque las infraestructuras comunes tienen sus límites". Más allá de la especulación en un marco de necesidad de viviendas, el colectivo vecinal del Port de Sagunt señala al consistorio al considerar que "no está haciendo cumplir las obligaciones legales".

Barrios como negocio

En el comunicado que se ha difundido en esta campaña contra la "invasión" de los apartamentos turísticos se señala la utilización de "los barrios como negocio turístico, con la transformación de viviendas y bajos en espacios contra la normativa y contra de la voluntad de los vecinos y las vecinas, que ven como se transforma su edificio y su barrio con impotencia y abandono. La estrategia -añade- siempre es la misma: los propietarios, de plantas bajas sobre todo, venden o alquilan a empresas del negocio de apartamentos turísticos, que piden permiso para una obra menor con evidente intención de fraude, porque, a continuación, comienzan las obras de verdad que pueden incluir cambio de fachadas, modificaciones sin permiso junto a efectos negativos por las obras como filtraciones de aguas o roturas de elementos comunes y, además, incumpliendo los acuerdos tomados por las propias comunidades de propietarios".

Sin sanciones

La administración local, en este caso de Sagunt, "pese a conocer perfectamente los hechos, es incapaz de parar las obras y sancionar a los que incumplen su propia normativa. Finalmente, sin otro camino, se recurre a la justicia y, gracias a su lentitud, es un aval a los que realizan el fraude. A los ojos de los vecinos y las vecinas, las empresas que incumplen la normativa parecen protegidas y, pese a las protestas y las evidencias, continúan su actividad de forma impune".

Movilización

Además de apelar a la movilización, "para frenar los abusos de estas empresas y el consentimiento municipal", desde La Forja se rebelan contra "un cambio en las características del barrio en la línea de su deshumanización. Los barrios necesitan mejoras permanentes en su calidad de vida y está claro que la invasión de los apartamentos turísticos no busca esas mejoras, solo busca negocios desmedidos e irresponsables", concluyen desde el colectivo vecinal.