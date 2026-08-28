Este es el riesgo natural silencioso que acecha Sagunt desde hace 2.500 años

Las emergencias por fenómenos naturales, con una mayor o menor incidencia humana, son cada vez más frecuentes. El calor y las precipitaciones centran las preocupaciones en el Camp de Morvedre, aunque hay más factores de riesgo, como los seísmos, que también acechan.

Concretamente y según la Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, el riesgo de sufrir un terremoto en la comarca es medio, lo que hace "recomendable" la redacción de planes municipales, aunque, según las últimas homologaciones, los ayuntamientos que disponen de esta herramienta apenas son Canet d'en Berenguer, Gilet, Faura, Benifairó de les Valls, Estivella y Torres Torres. La ausencia más llamativa es la de Sagunt, donde no está prevista su elaboración a corto plazo.

Una muestra de la consideración de los fenómenos sísmicos como una amenaza latente es que los registros del Instituto Geográfico Nacional (IGN) elevan a 13 el número de terremotos en el Camp de Morvedre a lo largo de la historia. Y abarcan mucha historia, ya que el primero se remonta al año 348 antes de Cristo en Sagunt y el más reciente fue en el año nuevo de 2024 en Quart de les Valls. En los 12 últimos, sí hay constancia de la magnitud de los seísmos, desde los 2,9 en Gilet hasta los 0,6 en Faura, aunque no es así con el que inauguró esta serie, que fue el cuarto del que se tiene constancia en España, tras dos en los Pirineos y uno en Andalucía.

Fiabilidad

De hecho, algunos historiadores no dan mucha credibilidad a las referencias a aquel terremoto, que se remontan a la Crónica General de España, escrita en 1543 por Florián de Ocampo, cronista oficial del emperador Carlos I. Textualmente esta cita habla de que "padecieron terribles terremotos los más de los lugares vecinos a la costa de nuestro mar mediterráneo, donde suelen aquellos temblores ser más continuos que en otra parte de España. Señaladamente padeció la ciudad de Sagunto o Murviedro (Valencia), que por aquellos tiempos era más grande y más poderosa y más rica que ninguna otra de la marina".

Efectos del devastador terremoto que sacudió Venezuela hace unas semanas. / Miguel Guitérrez/EFE

Más recientemente, un artículo publicado en la revista de la Sociedad Geológica de España, bajo la firma del geólogo Pablo G. Silva, repasaba críticamente los terremotos antiguos registrados en la Península Ibérica, entre los que está el de Sagunt. Apuntaba que "recientes revisiones macrosísmicas indican que existen bases documentales históricas más o menos fiables para este terremoto", en referencia a la teoría de uno de los impulsores de la sismología moderna en España, Agustín Udías, quien defendió que existe "base documental antigua consistente" para sostener que Sagunt se sacudió hace casi 2.375 años.

Otros expertos, como el historiador Manuel Álvarez, consideran este terremoto como dudoso al cuestionar las evidencias arqueológicas y también las referencias de Florián de Ocampo.

Fuentes

En el bando de quienes dan credibilidad a la existencia de ese seísmo también se sitúa la unidad de Sismología de la Universitat d'Alacant, que, en un trabajo sobre la peligrosidad sísmica en la Comunitat Valenciana, avala su postura en los "claros indicios" de "terremotos destructivos deducidos de estudios de paleosismicidad". Así, sitúa al de Sagunt como el primero del que se tiene "constancia histórica", aunque, "por desgracia, no se le ha podido asignar intensidad, ya que ningún investigador, ni nosotros, hemos sido capaces de evaluarla por la falta de datos".

Esta controversia no existe en los restantes 12 terremotos registrados en el Camp de Morvedre, ya que el siguiente fue en abril de 1992 en Gilet, con una intensidad de 2,9 y el epicentro localizado a 9 kilómetros de profundidad. Posteriormente, hubo más alteraciones sísmicas frente a la playa del Port de Sagunt en diciembre de 2000, con una magnitud media de 2,2, que alcanzó un máximo de 3,9 durante los casi 45 segundos que duró, después de originarse a más de 5 kilómetros por debajo del lecho marino.

Albalat y Canet

El siguiente fue en Albalat dels Tarongers en febrero de 2014, con una intensidad media de 2,2, que llegó a un máximo de 2,9, y una duración que no llegó a un minuto. Canet d'en Berenguer es el municipio que más repite en este balance sísmico del Camp de Morvedre con cinco terremotos registrados, varios de ellos frente a la costa. Las magnitudes medias de estos episodios entre diciembre de 2015 y abril de 2016 oscilan entre los 1,1 y los 2,1, con picos de 2,4, duraciones que llegaron al minuto y 15 segundos y profundidades que superaron los 20 kilómetros.

Los últimos movimientos sísmicos se concentran en les Valls. En marzo de 2016 fue en Faura con una magnitud de 0,6 y una duración de apenas 15 segundos. Cinco años después en esta misma localidad se registró un terremoto de casi un minuto, con el epicentro a 17,8 kilómetros de profundidad y una intensidad de 1,9. Unos minutos después se reprodujo en Benavites, aunque con una magnitud inferior (1,5).

Último

Y ya el último terremoto en la comarca del que se tiene constancia ocurrió en Quart de les Valls el 1 de enero de 2024, con una duración de unos 40 segundos, una intensidad de 1,7 y el origen a casi 12 kilómetros de profundidad, siempre según la información del IGN. A estos seísmos habría que añadir los casi 40 localizados frente a la costa de la comarca, pero ya considerada el Golfo de Valencia por su lejanía. El más importante tuvo lugar en 1985 con una magnitud de 3,3.