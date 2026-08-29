"La joya de la corona industrial -de Sagunt- está marcada por los recortes"

Las últimas informaciones conocidas en torno a la gigafactoría de PowerCo en Parc Sagunt II no convencen en la Plataforma en Defensa del Territori del Camp de Morvedre, cuyos portavoces han sido "claros" sobre su visión: "Queremos industria con transparencia, con calidad real, con puestos de trabajo y aunando la protección del territorio y el medioambiente. Para los responsables institucionales, es hora de ser valientes y que nos cuenten la verdad y a la cara, que no se dejen engañar por cuentos de la lechera. Que luchen por Sagunt y por la Comunitat Valenciana".

Esta reflexión responde a lo que consideran que se está convirtiendo en una gigafactoría "low cost", en contraposición a la fabrica gemela de Salzgitter, en la que "no se escatima, con constructores locales de primer nivel para blindar su tecnología, mientras la estrategia en Sagunt es buscar el precio más bajo con proveedores internacionales". Desde la plataforma, que engloba a más de una veintena de asociaciones de distintos ámbitos, insisten en que "lo que se prometió como la joya de la corona industrial está destapando una gestión marcada por los recortes".

Proyecto "empantanado"

El colectivo refuerza esta hipótesis con las pruebas de un "proyecto empantanado, con el contratista surcoreano K-Ensol, encargado de montar el corazón tecnológico de la planta, retirando a sus trabajadores y abandonando las obras sin terminar el equipamiento". Además, los "bajos presupuestos" para la urbanización de Parc Sagunt II provocan "fuertes tensiones", que "han asfixiado a los contratistas y concesionarios valencianos de la obra civil".

Una protesta de la Plataforma en Defensa del Territori del Camp de Morvedre. / Levante-EMV

Frente a este "colapso", según lo califican desde la Plataforma en Defensa del Territori del Camp de Morvedre, "se negocia el control de una parte de la fábrica al gigante chino Gotion High-Tech, incluso antes de estar terminada la primera fase del proyecto". En este punto, el colectivo hace un repaso de las multimillonarias ayudas públicas, tanto directas como indirectas, que ha recibido la gigafactoría, cuando "el control tecnológico y las ganancias corren el riesgo de terminar en Pekín".

Industria española

La plataforma no se limita a criticar, sino que marca otros caminos que se deberían emprender: "el tejido de ingeniería industrial español cuenta con empresas altamente especializadas y capacitadas para construir infraestructuras en entornos críticos. Históricamente, el sector de salas blancas en España ha crecido gracias a las exigentes demandas de la industria farmacéutica y biotecnológica. PowerCo podría haber apostado por el mercado nacional, como Valtria (Valtria Engineering), Albian Group (Albian-Pharma Process), Ingelyt KBX (ingeniería e instalaciones) o Grupo Álava (División de Entornos Controlados), en lugar de la firma surcoreana K-Ensol".

Esta apuesta nacional "no solo habría evitado el actual abandono de ingenieros extranjeros, sino que habría blindado la inversión en empresas con arraigo y permanencia, además de contratar la inversión pública en empresas españolas". Todas estas dudas se suman a la principal crítica desde la plataforma al proyecto como es la "destrucción" de 260 hectáreas adicionales en la partida de Montiber para construir una macrocentral fotovoltaica.

Apoyo

El colectivo se acaba preguntando si "¿se puede seguir apoyando un proyecto que está menguando las arcas del Estado, de la Generalitat y del propio ayuntamiento? Además, ¿vamos a destruir los campos de cultivo de Montiber para la ganancia de una empresa extranjera cuándo hay alternativas viables?".