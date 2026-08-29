Sagunt no rebaja ni un céntimo las aspiraciones con su principal activo inmobiliario

La inflación puede convertirse en el mejor aliado del Ayuntamiento de Sagunt en su nueva incursión en el mercado inmobiliario. Esta operación, que tuvo un primer episodio baldío la pasada primavera, incluye dos parcelas, aunque la más suculenta se corresponde con los más de 9.000 metros cuadrados expropiados hace unos años por 3,8 millones de euros, según dictó una sentencia, que se encuentran en segunda línea de la playa del Port, detrás de la urbanización de Ciudadmar.

Se trata del conocido como solar de los Aliaga, por sus anteriores propietarios, o como "la joya la corona", según la bautizó un concejal de Urbanismo, al tratarse del principal activo inmobiliario del patrimonio local en un contexto en el que la enajenación de terrenos se ha convertido en uno de los bastiones de los presupuestos municipales de inversiones. En este nuevo intento, el Ayuntamiento de Sagunt mantiene el precio de salida en el entorno de los 2,8 millones de euros, sobre la base de una tasación que se remonta a abril de este mismo año.

En este caso y asumido que la hacienda local va a perder un mínimo de un millón de euros con la gestión de estos terrenos, el gobierno no ha aplicado ninguna rebaja, como si hizo no hace tanto con otras propiedades, que salieron de forma sucesiva al mercado con reducciones de hasta un 30 %.

Parte de un sector

Un aspecto que puede explicar la primera tentativa fallida en la venta de una parcela que, a priori, reúne todos los atractivos para desarrollar una promoción de viviendas es que esos 9.158 metros cuadrados de propiedad municipal no son directamente edificables, ya que forman parte de un sector que se extiende por más de 12.500 metros cuadrados.

Vista del solar en segunda línea de playa del Port de Sagunt. / M.M.C.

De esta forma y según se advierte reiteradamente en la tasación más reciente, los terrenos ahora en venta son "una aportación en un área de reparto, con un derecho de adjudicación proporcional en la correspondiente parcela edificable, a concretar en el proyecto de reparcelación, en el contexto de desarrollo de un programa de actuación integrada". En el conjunto de este sector, después de la polémica revisión urbanística aprobada hace un par de años por el gobierno local, se contempla la construcción de hasta 278 viviendas, divididas en tres edificios de 10 alturas, más ático.

Modificaciones urbanísticas

Concretamente, estas modificaciones ampliaron la edificabilidad de 15.175 metros cuadrados/techo hasta los 16.650 m2/t, mientras que el índice de edificabilidad bruta pasó de los 1,2059 m2t/m2suelo a los 1,32. La nueva configuración mantuvo una reserva de casi 11.000 metros cuadrados por el uso dotacional, al tiempo que la huella de las torres residenciales se limita a los 1.665, según la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV.

En cuanto a la parcela municipal, que ocupa más del 70 % del sector, la tasación que sirve de base para su venta detalla que las viviendas, un total de 110, alcanzan un valor superior a los 2 millones de euros, por los 122.000 euros de los garajes y los casi 185.000 euros de los locales comerciales. Este informe también señala que el nivel de urbanización de la zona es "alto" y que la dotación de aparcamientos es "insuficiente".

Preferencia

Otra particularidad que aporta este documento es que hasta octubre de 2027, la anterior propiedad de esta parcela tiene preferencia a la hora de adquirirla, al haber sido objeto de una expropiación forzosa en ejecución de una sentencia, según marca la legislación.