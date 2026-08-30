El Castillo de Albalat dels Tarongers sale del peligro de derrumbe

La última actuación en el Castillo del Piló de Albalat dels Tarongers ha permitido dar forma a una fortaleza que presentaba riesgo de derrumbe, con una estructura dispersa que impedía tener una visión completa del conjunto, objetivo que ha conseguido la intervención más reciente. Gracias a la consolidación de sus muros y su estructura, el castillo sale de un peligro inminente, lo que confirma la clara apuesta por ponerlo en valor y hacerlo atractivo y visitable, además de recuperarlo después de años y años de abandono, sin que en décadas haya sido objeto de atención.

La actuación que ha terminado recomponiendo los muros de este Bien de Interés Local (BIC), que data del siglo XII, uno de los más antiguos del Camp de Morvedre, se iniciaba con una limpieza manual del conjunto, eliminando sedimentos sueltos, restos de excavación y materiales inestables que comprometían la cohesión de las estructuras. "Las piedras que se habían caído se han ido colocando en su sitio, sin llegar a reconstruir, solo ha sido una regulación, así como la coronación de las partes altas", explican a Levante-EMV responsables de los trabajos.

Intervención en la parte central / LEVANTE-EMV

Proceso

Esto se ha llevado a cabo a través de un proceso de rejuntado para el que se ha utilizado un material de agarre, como es el mortero de cal compatible con las características físicas, químicas y mecánicas del mortero histórico con el que fue construido el castillo, permitiendo dejar vistas las piedras en su cara superior y cierta rugosidad.

Finalmente, se ha procedido a una integración cromática mediante pátinas naturales de acabado. Una especial atención se ha prestado en el tratamiento de las coronaciones, que han sido regularizadas para eliminar puntos de acumulación de agua y favorecer la evacuación natural de la escorrentía superficial, reduciendo así uno de los principales factores de deterioro, se explica en el informe técnico.

Otras de las intervenciones destacadas ha sido la de las zonas interiores, en las estancias, que han sido protegidas mediante la colocación de una capa drenante de árido volcánico, previamente separada del nivel arqueológico mediante un geotextil de protección. Esta solución permite preservar los niveles excavados frente a la erosión y al tránsito de visitantes, además de facilitar el drenaje del agua de lluvia y evitar el crecimiento de vegetación invasiva, cuentan los técnicos.

Vista de la piedra volcánica en una de las estancias / LEVANTE-EMV

Más excavaciones

Ahora, con el conjunto defensivo fuera de riesgo, se va a solicitar a la Generalitat nuevas ayudas para otra intervención, con el objetivo de poder continuar con la excavación. "Nuestra intención es avanzar hacia el norte y el oeste", añaden. Y es que, ahora, el propósito está poder encontrar la puerta de acceso al castillo. "Creemos que la subida más lógica a la fortaleza era por la parte de las vías del tren, por donde te topetas con el primer lienzo de muralla, donde sospechamos que podría encontrarse la entrada principal del edificio", explican.

Por otra parte, los arqueólogos están convencidos de la existencia de nuevas estancias y no se descarta la posibilidad de un aljibe, por lo que consideran que los trabajos han de continuar con más fases de intervención que descubran todo el castillo y el esplendor del momento. Además, el proyecto también incluirá paneles informativos sobre este BIC y su historia, además de una mejora de sus accesos y la señalización, imprescindibles para poder visitarlo, ya que su localización es algo complicada.