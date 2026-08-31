La Baixà, el Xupinàs y los festejos taurinos marcan las fiestas de Benifairó de les Valls.

Benifairó de les Valls afronta ya sus fiestas patronales, que se prolongarán del 29 de agosto al 13 de septiembre con un amplio programa en el que convivirán tradición religiosa, festejos taurinos, música, cultura popular y actividades para todas las edades. Durante más de dos semanas, vecinos y visitantes disfrutarán de un calendario que tendrá como principales ejes la devoción a la Mare de Déu del Bon Succés, patrona de la localidad, y a San Gil, junto a algunos de los actos más esperados del año.

Las fiestas arrancaron el sábado 29 de agosto con la XV Volta a Peu, que volvió a celebrarse en horario nocturno por tercer año consecutivo, además de las carreras infantiles y una muestra artística junto a la ermita. Al día siguiente, domingo 30 de agosto, el protagonismo fue para el teatro en valenciano con la representación de dos obras a cargo del grupo Som Rif en el Espacio Cultural El Tabalet.

Arrancan los días grandes

Con el programa ya en marcha, durante este lunes, 31 de agosto, los vecinos están invitados a decorar balcones y fachadas, antes del tradicional reparto de los programas de fiestas por todo el municipio acompañado por una charanga. Mañana martes, 1 de septiembre, los más pequeños podrán disfrutar de castillos hinchables, mientras que por la noche llegará uno de los actos más participativos: la cena popular, precedida por el tradicional reparto del tombet de toro y seguida del esperado playback protagonizado por vecinos del municipio.

El miércoles 2 de septiembre estará dedicado a las tradicionales albades, con la entrega de las tenallas a los jóvenes que cumplen 16 años y un parque infantil. Ya por la noche, las calles de Benifairó acogerán el recorrido de cantos tradicionales, que concluirá con mistela y dulces. Los festejos taurinos tomarán el relevo el jueves 3 de septiembre, con suelta matinal de vacas, comidas de hermandad, charanga, toros patrocinados por peñas y comisiones y, por la noche, el desfile de farolillos acompañado por dolçainers, un espectáculo de figuras luminosas y los tradicionales toros embolados.

El viernes 4 de septiembre comenzará con un almuerzo-comida para las personas mayores y continuará con el Toro de la Libertad. Pasada la medianoche llegará el tradicional Xupinàs, que marcará el inicio de los días grandes, antes de la actuación de la orquesta Mónaco.

El Día de la Baixà

Uno de los momentos centrales llegará el sábado 5 con la Baixà de la Mare de Déu del Bon Succés, cuando la imagen descenderá desde la ermita hasta el casco urbano acompañada por grupos de danzas, dolçainers, tabaleters y bandas de música. La jornada concluirá con un toro embolado y la orquesta Montesol.

La Baixà, el Xupinàs y los festejos taurinos marcan las fiestas de Benifairó de les Valls. / A.B.V.

El domingo 6 de septiembre, día grande de la patrona, la despertà, el volteo general de campanas, la misa solemne y la procesión protagonizarán la jornada, que finalizará con un castillo de fuegos artificiales. El lunes 7 llegará la tradicional Pujà de la Verge hasta la ermita y, después de la misa, la popular «xopà», charangas, baile con la orquesta La Tribu y la fiesta de los Quintos 2026. Los toros volverán a protagonizar el martes 8, mientras que el miércoles 9 combinará el reparto de calderas con la noche de disfraces y una fiesta organizada por los festeros.

El jueves 10 habrá una nueva jornada taurina con el toro del pueblo, mientras que el viernes 11 concentrará algunas de las citas más multitudinarias, como el concurso de paellas, el parque acuático infantil, la gran cabalgata y la actuación de la orquesta Límite. El sábado 12, la Asociación Cultural Bou dels Jóvens tomará el relevo con actividades infantiles, tren turístico, vermú popular, música flamenca, carretones, toros, cena de socios y una nueva noche de fiesta.

La Baixà, el Xupinàs y los festejos taurinos marcan las fiestas de Benifairó de les Valls. / A.B.V.

Las fiestas concluirán el domingo 13 de septiembre, festividad de San Gil, patrón de Benifairó de les Valls. Tras la despertà, la misa mayor y el reparto del pan bendecido, la procesión recorrerá las calles del municipio antes del castillo de fuegos artificiales que pondrá el broche final a unas celebraciones marcadas por la tradición, los festejos taurinos.