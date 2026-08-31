El deporte nocturno deja paso a las fiestas de Benifairó de les Valls

A la XV edición de la Volta a Peu a Benifairó de les Valls le gusta la noche. Así lo reconocen desde el consistorio, que celebran la participación de casi 250 personas en un ambiente "bueno", después de confirmar que "el horario nocturno gusta y está funcionando bien". Esta modificación se señala como clave para haber frenado la tendencia a la baja que tenía la participación en esta prueba, como en muchas otras.

Una de las carreras en categorías inferiores. / Alejandro Lostado

La jornada arrancó con las categorías inferiores, que ofrecieron los momentos más puros del deporte popular. Ya a la caída del sol, se puso en marcha la prueba absoluta, con un recorrido urbano de 6 kilómetros, en el que se impusieron Fran Queralt (Lostado Team), que paró el crono en 18 minutos y 19 segundos, y Laura Rodríguez (SD Correcaminos) con un tiempo de 24:38. Estuvieron acompañados en el podio por Carlos Medina (Lostado Team), Javier Quilez (CA La Vall de Segó), Minerva Briones y Alba Badenes (CA La Vall de Segó).

Otros ganadores

Otros vencedores por categorías fueron Loles Agost (CA Noulas), José Vicente Bertolo (SD Correcaminos), Asun Blanco (CA La Vall de Segó), Toño García (Trail Morvedre), Claudia Domínguez y Samuel Aranguren (TriCanet). También hubo un reconocimiento, en forma de botella de mistela, a los participantes de más edad, nacidos respectivamente en 1949 y 1963. La prueba estaba incluida en el I Circuito de Carreras Populares la Vall de Segó.

Voluntariado

Desde la organización, que contó entre sus principales patrocinadores con Frutas Plasencia, destacan como principal nota de la jornada que "la gente acabó contenta". Fuentes municipales quieren poner en valor el trabajo de los voluntarios y de la población en general, ya que "hacen mucho más llevaderos los momentos de estrés". Entre las menciones especiales se encuentran el Club de Muntanya Hobbits Les Valls, el Centre Excursionista la Vall de Segó, el grupo de teatro, vecinos a título individual, los festeros y festeras de cada año y también los quintos y quintas.

Tras este aperitivo de lujo, las fiestas patronales de Benifairó de les Valls cogen más velocidad.