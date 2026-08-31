Sagunt saca la mejor nota en innovación

La Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) ha valorado una propuesta del Ayuntamiento de Sagunt como la mejor entre las presentadas en su programa de ayudas para el fortalecimiento y el desarrollo del Sistema Valenciano de Innovación, orientado a mejorar el modelo productivo, según informan fuentes municipales.

Cartel promocional del proyecto. / Levante-EMV

El proyecto, presupuestado en algo más de 71.000 euros y que ahora cuenta con esta financiación de 50.000, permitirá "crear un marco estratégico y un espacio de experimentación para impulsar la innovación pública y privada", añaden desde el consistorio. Bajo el nombre de 'Innova Sagunt 2026/28: Marco Estratégico Municipal y Sandbox para la Cooperación y Transferencia de la Innovación', su valoración fue la más alta entre las 11 iniciativas que han recibido el aval de esta agencia.

Solidez

El concejal de Universidad, Ciencia e Innovación, Toni Iborra, destaca que "ser la propuesta mejor valorada demuestra la solidez del proyecto y el trabajo que estamos desarrollando desde la creación de esta concejalía hace tres años. Con este marco estratégico, Sagunto dispondrá de una hoja de ruta para impulsar la innovación en el territorio, tanto a través de políticas públicas como favoreciendo la capacidad innovadora de sus empresas, mediante la creación de un Sandbox".

El objetivo es la creación de una estructura estable de apoyo a la I+D+i. Así, se podrán establecer prioridades, definir un modelo de gobernanza claro y fortalecer la colaboración continua entre el ayuntamiento, las empresas, las universidades y el resto de los agentes que integran el Sistema Valenciano de Innovación, añaden fuentes municipales.

Retos estratégicos

De igual forma, facilitará la identificación de los principales retos estratégicos y su transformación en oportunidades de innovación aplicada, transferencia de conocimiento y colaboración público-privada, contribuyendo a mejorar la competitividad local y a promover un desarrollo más inteligente y sostenible. El proyecto sentará las bases estratégicas que guiarán el proceso de innovación de Sagunt durante los próximos años.