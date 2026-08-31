Sale a la venta por 250.000 euros una parcela de uso industrial en Sagunt

El Ayuntamiento de Sagunt no ha tenido mucho éxito como agente inmobiliario, especialmente cuando el bien subastado era una parcela de uso residencial. Esa suerte cambia cuando el inmueble que pone en el mercado es industrial y por esta vía se han cerrado las principales operaciones municipales con la enajenación de terrenos, tan importante en las previsiones del gobierno local para las inversiones anuales.

Vista de la parcela a la venta. / Levante-EMV

Con la esperanza de aprovechar este tirón industrial, el Ayuntamiento de Sagunt ha vuelto a sacar a la venta un solar de 1.334 metros cuadrados en el polígono Sepes, concretamente en la calle Mendeliev. La tasación otorgada a estos terrenos, ronda los 250.000 euros, que es el precio con el que salió a subasta hace unos meses, sin encontrar interés.

Cuatro alturas

Su uso característico, según el expediente, es industrial y garaje-taller, aunque admite otros aprovechamientos terciarios, oficinas y recreativos. La edificabilidad reservada en el planeamiento alcanza los 1.427 metros cuadrados/techo con un máximo de cuatro alturas.

Anterior venta

El gobierno local confía en que este segundo intento acabe como la última venta que promovió en este polígono, en la que recibió una oferta de casi 2,8 millones de euros para la instalación de una firma especializada en la construcción industrializada.