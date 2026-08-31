Estos son los "exquisitos bocados" culturales que Sagunt ofrece en septiembre

"Recomiendo no perderse estos bocados tan exquisitos que tenemos durante el mes de septiembre". Así resume la concejala de Cultura de Sagunt, Ana María Quesada, la programación para este mes de septiembre, que combina arte, teatro y música.

Un primer bloque de eventos lo conforman las exposiciones. La primera se inaugura este mismo marte en el Centro Cultural Mario Monreal. Es la muestra de Francisco Villalba, 'Paisajes'. Desde el miércoles, la Casa Municipal de Cultura del Port de Sagunt acoge el concurso de fotografías con motivo del 75 aniversario del Fertiberia BM Puerto. Para finales de mes, concretamente el 29 de septiembre, está prevista la exposición 'Pinturas exóticas para corazones noctámbulos', de Darío Oltra.

Rafa del Calli

Por otro lado, la música tiene una cita el 11 de septiembre (22.30 horas) en el Centro Cívico del Antiguo Sanatorio, donde actuará Rafa del Calli, ganador del festival Cante de las Minas que se celebró como parte del festival Música al Port.

Cartel anunciador del concierto de Rafa del Calli. / Levante-EMV

La programación también reserva dos actos en la Casa dels Berenguer, en colaboración con el Museo de la Escena Grecolatina. El viernes 4 de septiembre, a las 19.30 horas, tendrá lugar la mesa redonda 'Aspectos modernos de la comedia grecolatina', a cargo de José Luis Navarro y Miguel Navarro. Un día después, a las 22 horas, se representará 'La asamblea de mujeres', de Aristófanes.

Muy buena calidad

Quesada se muestra "orgullosa" de que, en Sagunt, "siempre tenemos actividad cultural de muy buena calidad".