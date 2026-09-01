Familia de Sagunt: "No vamos a irnos de nuestra casa"

Una familia de Sagunt se ha rebelado contra la subasta celebrada por la vivienda en la que lleva años alquilada. El edificio, que ocupa tres plantas entre un bajo comercial, la residencia y la terraza, está situado en la parte baja de la calle Luis Cendoya del Port y fue objeto de una ejecución hipotecaria. El procedimiento, que se tramitó a través del Servicio de Gestión Subastas de València, no solo se convocó, sino que se llegó a completar el plazo y recibir pujas, con el objetivo de recuperar la deuda que arrastra el matrimonio propietario.

Miembros de la familia en su vivienda. / M.M.C

Sobre esa subasta, que incluía el otro bien que posee la pareja, una vivienda en Canet d'en Berenguer, no solo no se informó a la familia de cinco miembros, tres de ellos menores de edad, que la ocupa legalmente desde hace casi una década, sino que, entre la documentación que acompaña a un procedimiento de este tipo, no se hizo ninguna referencia a que el inmueble era la residencia habitual de estas personas. Ese detalle sí se incluyó en el lote de Canet.

Mejor oferta

La subasta para el edificio de la calle Luis Cendoya se cerró con una mejor oferta de 185.000 euros, aunque finalmente el procedimiento se ha anulado, porque esa cantidad no alcanza el 70 % de la valoración del inmueble y, además, no cubre la deuda financiera que mantiene el matrimonio. El padre de familia, Carlos, explica a Levante-EMV que "yo también pujé, pero porque suelo estar atento a estas cosas, no porque nadie me dijera que iban a subastar nuestra casa, porque, de hecho, no sabíamos ni que estaba embargada".

Además, este empresario de Sagunt sospecha del momento elegido para proceder a la ejecución hipotecaria: "Por lo que yo sé, hace siete u ocho años que los propietarios del edificio no pagan al banco. Parece que hayan querido esperar a que el mercado pegara el castañazo". Carlos también pone el acento en la legalidad de su arrendamiento, con contrato "que llega hasta final de año".

Negociación

Después de que hubiera otra puja más alta, esta familia vio peligrar su futuro en casa, pero advirtió: No vamos a irnos de nuestra casa". Unos días después llegó una buena noticia, ya que se ha abierto una puerta a la negociación con la entidad bancaria. "Es lo que hemos propuesto desde hace tiempo, pero no encontrábamos respuesta", añade. La esperanza ahora es alcanzar un acuerdo, que no ponga en riesgo el futuro bajo techo de este hogar.