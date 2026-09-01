Sagunt asumirá la reubicación urgente de un centro médico tras años de esperar a la Generalitat

El Ayuntamiento de Sagunt se ha cansado de esperar a la Generalitat y aportará de sus propios fondos la financiación para el reclamado traslado del consultorio de El Raval. Con un presupuesto por encima de los 460.000 euros, el alcalde, Darío Moreno, señala al Consell al reconocer que "no entendemos por qué otros municipios, como València, Dénia, Sant Jordi o Calig, reciben dinero para actuaciones de este tipo y nosotros tenemos que llevarla adelante sin su apoyo. No queremos más que nadie, pero tampoco menos".

Actual emplazamiento del consultorio de El Raval en Sagunt. / Daniel Tortajada

Esta situación se arrastra desde 2021, cuando se detectaron problemas estructurales en el actual emplazamiento del consultorio, en la plaza Blasco Ibáñez del núcleo histórico. En ese momento, según recuerdan fuentes municipales, se alcanzó el acuerdo entre ambas administraciones para que el ayuntamiento asumiera el alquiler del nuevo local y la Conselleria de Sanidad se hiciera cargo de los costes de la adecuación del inmueble. Sin embargo, "el actual Gobierno autonómico no ha cumplido su parte", como apuntan desde el consistorio.

Sin financiación autonómica

Ni siquiera fue posible tras concurrir el ayuntamiento a unas subvenciones, "siguiendo las instrucciones" de la propia Generalitat, o tras presentar una enmienda a los presupuestos de este año. Ninguno de estos dos pasos sirvió para obtener la financiación comprometida, ya que se denegó la primera y se rechazó la segunda.

Moreno señala que "ni la ciudadanía ni los profesionales sanitarios del consultorio de El Raval pueden esperar más. Llevamos años pidiendo a la Generalitat que asuma su responsabilidad y ponga el dinero sobre la mesa, pero no hemos visto ningún avance, a pesar de la urgencia de la situación". El alcalde insiste en que, "por ello, el ayuntamiento ha decidido actuar. La ciudadanía no puede entender que una intervención que afecta a un elemento tan importante de la vida de las personas, como es la salud, lleve años bloqueada".

Plaza Antigua Morería

Según el proyecto, también financiado con fondos municipales, la intervención se centrará en la adecuación del local alquilado en la plaza Antigua Morería con un plazo de ejecución de las obras de cinco meses.