Sagunt recibe a sus campeonas del mundo de balonmano

El balonmano sigue elevando el prestigio de Sagunt. El equipo juvenil de la selección española sub-18 se proclamó campeona del mundo, el pasado 9 de agosto tras derrotar por 26-23 a Montenegro. El ayuntamiento ha homenajeado a la entrenadora y seleccionadora nacional, Cristina Cabeza, la guardameta Rebeca Secades, la lateral izquierda Andrea Pérez y la pivote Andrea Palomero, así como el club BM Morvedre, al que todas ellas pertenecen.

Esta nueva estrella se convierte en la segunda conseguida por Cristina Cabeza, ya que la entrenadora del BM Morvedre y ya exseleccionadora nacional se impuso a Dinamarca en la final del anterior campeonato del mundo.

"Potencial"

El reconocimiento tuvo lugar en el salón de plenos, con la participación del alcalde, Darío Moreno, que bautizó al municipio como "una ciudad de balonmano".

El acto también contó con el concejal de Actividad Física, Salud y Deporte, Javier Timón. Asimismo, han estado también presentes el vicepresidente económico y el gerente del BM Morvedre, José Manuel Tomás y Alberto Lanza, respectivamente.

Durante la intervención de Moreno subrayó el potencial que tiene el BM Morvedre, ayudando de la misma manera a crear “un ecosistema que haga una sociedad mejor, que es de lo que se trata”, asegura el alcalde. “Hablamos de igualdad, pero precisamente desde el concepto de que todas las personas puedan desarrollar su vida al máximo potencial en ámbitos que son su pasión y que les hacen felices a todos los niveles”, añadió Moreno.

Por su parte, el concejal de Deportes ha destacado la dificultad de alcanzar estos éxitos. “Caemos en el error de normalizarlo y en algunas ocasiones casi hasta restarle un poco de importancia, a que parezca fácil de conseguir, y creo que es el momento de reivindicar que es muy difícil, que la grandeza de estos logros reside precisamente en ser capaces de repetirlos”, ha señalado.

Recibimiento del ayuntamiento. / Ayuntamiento de Sagunt

“Nos habéis acostumbrado a todos los logros y esto es lo único que quedaba, nada más y nada menos que un Campeonato del Mundo”, proseguía Timón, antes de felicitar también al club por el trabajo de formación que viene realizando. “Estamos hablando de jugadoras que se han forjado en la cantera del club. Siempre lo hacemos, pero ahora con más importancia, procede reivindicar ese trabajo de cantera que viene haciendo el club, y fruto de ello y del talento de las jugadoras se consiguen estos grandes logros”, ha puntualizado el edil.

Al igual que el concejal de Deportes, el alcalde también ha destacado la “apuesta por la cantera” y cómo el club tiene “una visión de futuro que permite desarrollar el potencial de sus jugadoras a todos los niveles, y además lo hacen no centrándose estrictamente en tener el éxito deportivo, sino en formar a personas en valores”. En este sentido, Moreno cree que “eso también habla muy bien del club” y es uno de los elementos que le gusta destacar. “Nos vemos muy reconocidos en ello desde la perspectiva que quiere llevar a cabo el ayuntamiento”, finalizó el alcalde.

Agradecimiento de las campeonas

La seleccionadora y las jugadoras homenajeadas han mostrado su agradecimiento por el reconocimiento y han mostrado su alegría por haber sido citadas en este acto. “Esperemos que sean muchos años y ojalá sigamos celebrando los éxitos en este ayuntamiento”, ha deseado la entrenadora, Cristina Cabeza.

También el vicepresidente económico del club ha tenido unas palabras para ellas: “Seguro que cuando empezasteis teníais un referente, ahora el referente sois vosotras. Seguid trabajando, es lo único que os pedimos de parte del club, y que os sigáis formando”.