Sagunt se solidariza con Ceuta

El Ayuntamiento de Sagunt, coincidiendo con el Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta, convoca para este miércoles una concentración en solidaridad con todos sus vecinos y vecinas ante la grave crisis humanitaria, migratoria y social que vive desde hace unas semanas.

Una mujer en la playa del Trampolín de Ceuta. / Marcos Moreno/EP

La cita es a las 12 horas en la puerta del consistorio y está abierta a toda la ciudadanía y asociaciones que quieran participar. Durante el acto se leerá un manifiesto institucional en solidaridad con Ceuta y en defensa de los derechos humanos y se realizará un minuto de silencio en recuerdo por las personas que perdieron la vida el 30 de julio.

Derechos humanos

Sagunt está con Ceuta, con su gente y con la defensa de los derechos humanos, según enfatizan fuentes municipales.

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Debate plenario

Buena muestra de esta sensibilidad es que el pleno de septiembre reserva dos puntos en su orden del día para este asunto. La primera partía desde el PP y Vox, con la intención de que el resto de grupos se unieran en una declaración institucional, pero no se ha alcanzado un acuerdo y EU-Podem también presentará su propia propuesta.