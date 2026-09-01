Un vehículo en llamas genera retenciones en Sagunt
Un incendio repentino en una furgoneta obliga a la intervención de bomberos, Policía Local y Nacional
Un incendio registrado de manera repentina en un vehículo que circulaba por el acceso sur a Sagunt ha acabado esta mañana en un buen susto que, además, ha obligado a actuar a los bomberos del parque comarcal y ha generado alrededor de medio kilómetro de retención.
El aviso se ha recibido a las 11:48 horas cuando el motor de una furgoneta Ford Transit ha empezado a arder mientras circulaba en dirección a Sagunt por la antigua N-340. Ante las llamas, el vehículo ha quedado invadiendo la calzada y allí mismo ha sido sofocado por los bomberos mientras efectivos de la Policía Local y Nacional se hacían cargo del control de la vía.
El fuego también se ha extendido por unos matorrales cercanos, pero pronto ha sido controlado por efectivos del Consorcio provincial. De hecho, aunque en un principio se había llegado a movilizar a agentes forestales de la Generalitat Valenciana, finalmente no ha sido necesario que acudieran y, como explican desde el Consorcio, a las 12:22 horas, el incendio ya estaba extinguido.
El siniestro, que ha afectado a un vehículo diésel de unos 15 años de antigüedad, ha provocado retenciones de alrededor de medio kilómetro.
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