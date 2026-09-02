Cientos de personas salen a la calle en Sagunt por Ceuta

Dos concentraciones masivas en apoyo a Ceuta y con niveles de participación nunca vistos en los últimos años en Sagunt en cualquier acto de esto tipo. Esto es lo que se ha vivido esta tarde tanto a las puertas del Ayuntamiento de Sagunt como ante la Tenencia de Alcaldía del Port de Sagunt, en respuesta al llamamiento realizado por la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias ante la crisis humanitaria y social que vive la ciudad autónoma a raíz de la entrada irregular de miles de personas. La tremenda afluencia, la presencia de numerosas banderas españolas y el continuo cántico de consignas de todo tipo contrastaba con la respuesta ciudadana al acto organizado esta misma mañana por el ayuntamiento, al que han acudido decenas de personas.

El mayor tinte político se ha vivido ante el consistorio, donde la derecha ha exhibido músculo en un acto que ha concentrar a unas 400 personas, según la Policía Nacional, entre las que estaban distintos cargos locales y autonómicos del PP, representantes de Vox y numerosos simpatizantes de ambos partidos.

Precisamente, los dos ediles y responsables de Vox no han dudado en situarse en la acera, con una enorme pancarta con el lema "No a la invasión, defiende Ceuta, defiende España", justo en el lugar reservado habitualmente para la representación institucional cuando se trata de convocatorias municipales. Junto a ellos, numerosos simpatizantes del partido de ultraderecha enarbolaban banderas y se hacían oír con todo tipo de frases: Desde "España no se vende, España se defiende' a 'Pedro Sánchez hijo de puta'', peticiones de cárcel para el presidente del Gobierno y de dimisión tanto para él como para el Ministro del Interior o insultos hacia el rey de Marruecos.

Masivas concentraciones en Sagunt y Port de Sagunt en apoyo a Ceuta / Mónica Arribas

Los populares, mientras, se concentraban en un lateral y eran totalmente ajenos a esos cánticos en tono ofensivo, como remarcaba su portavoz municipal, Ximo Catalán, rodeado de su grupo y altos cargos: Desde el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama al vicepresidente de Les Corts y exalcalde de Sagunt, Alfredo Castelló, las directoras generales Davinia Bono, Maribel Sáez y Mª Àngels Ramón-Llin y el exalcalde de Sagunt Sergio Muniesa, entre otros.

Ceutíes indignados

Durante 25 minutos y bajo la vigilancia de numerosos policías nacionales, se han repetido los cánticos, como agradecía una familia de ceutíes que no ha dudado en interrumpir sus vacaciones en Canet d'En Berenguer para mandar un mensaje de apoyo y "defender nuestra patria, porque Ceuta es española", resumía Manuel, mientras su sobrina Celia incidía en la "situación extrema" que le relatan sus familiares, "con parte del verano sin poder salir por la inseguridad que hay" o como cuando una de ellas se vio rodeada por una multitud en un taxi al ir al médico.

Una familia ceutí, en la concentración de Sagunt. / Mónica Arribas

Más de mil personas en el Port de Sagunt

También en el Port de Sagunt hubo ceutíes entre los cientos de personas que llenaron la Plaza del Sol. "Calculamos que más de mil personas había seguro", explicaban desde Iniciativa Porteña, una de las entidades que ha animado en redes sociales a secundar el acto y que no ha dudado en llevar una pancarta con el lema "El Puerto por Ceuta", aunque sin ningún logo. No han faltado banderas españolas y otra que resumía el sentir de muchos asistentes a las dos concentraciones: "No somos de izquierdas ni de derechas, somos de Ceuta".