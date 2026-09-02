Fragmentación en Les Valls ante las concentraciones por Ceuta

La crisis de Ceuta por la entrada masiva e irregular de migrantes se ha dejado sentir en el Camp de Morvedre, más allá de que en Sagunt se hayan promovido hoy hasta tres concentraciones diferentes en solidaridad con sus ciudadanos.

En la subcomarca de Les Valls, los tres ayuntamientos gobernados por los socialistas y el que encabeza la alcaldesa Cristina Marqués (Socialistes Compromís) se han desmarcado de las concentraciones promovidas para hoy con motivo del Día de Ceuta y apoyadas por la Federación de Municipios y Provincias, tanto a nivel estatal como autonómico. En cambio, el consistorio de Benavites que dirige el popular Carlos Gil sí ha impulsado este acto a las 20 horas.

Cartel del acto en Benavites. / Levante-EMV

En un comunicado conjunto titulado "Les Valls, de poble a poble", los máximos responsables municipales de Faura, Benifairó de les Valls, Quart de les Valls y Quartell han manifestado su posición ante esta convocatoria de la FEMP "desde la responsabilidad institucional, la solidaridad entre pueblos y el respeto a los derechos humanos". "Nuestros pueblos son acogida, justicia y solidaridad. Por eso, desde Les Valls nunca nos posicionaremos en contra de ninguna persona que, como tantas otras a lo largo de la historia, se haya visto obligada a desplazarse en busca de una vida mejor", afirman.

También se han querido mostrar "al lado de la ciudadanía de Ceuta, que continúa intentando recuperar la normalidad en un contexto que dista mucho de serlo, con campamentos temporales desbordados y recursos insuficientes para atender a las personas que necesitan acogida".

Una imagen del manifiesto consensuado por Faura, Benifairó, Quartell y Quart. / Levante-EMV

A ello le añaden otra reflexión: "El peso de esta situación no puede recaer únicamente sobre Ceuta y sus habitantes. Es necesario un auténtico esquema de solidaridad autonómica, estatal y europea que evite que un territorio tenga que asumir en solitario una emergencia de esta magnitud", agregan.