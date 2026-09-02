Hacienda investiga si el Ayuntamiento de Canet superó el máximo legal con los pagos en efectivo al PSPV

Unas presuntas irregularidades con los pagos en metálico de las subvenciones que tienen asignadas los partidos políticos han estrenado el curso en Canet d'en Berenguer. La denuncia procede de Compromís, que, con el aval de un informe de la Intervención municipal, ha trasladado a la Agencia Tributaria, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Valenciana Antifraude la documentación sobre estos abonos efectuados al grupo del PSPV entre 2023 y 2025 .

El portavoz nacionalista, Albert Valls, explica que el grupo mayoritario en el consistorio "ha presentado facturas por 3.500 euros anuales, que se han abonado en efectivo y, además, se corresponden con pagos a una empresa donde, años atrás, trabajó el alcalde", el socialista Pere Antoni. El edil recuerda que el máximo legal para este tipo de desembolsos es 1.000 euros, como también señala la Intervención del ayuntamiento en un informe que, a petición de Compromís, sometió a control financiero las ayudas ingresadas los tres últimos años por el PSPV.

En su dictamen, la funcionaria se refiere a la única factura presentada inicialmente para justificar la subvención de 2025, que recoge expresamente que el pago se hizo en efectivo. Sin embargo y tras el requerimiento de la documentación, el PSPV presentó cuatro facturas de carácter trimestral que, "individualmente, no superarían el límite dispuesto en el artículo 18 de la Ley 11/2021 de Prevención del Fraude Fiscal".

Posible incumplimiento

En el caso de los dos ejercicios anteriores, cuando también se justificó la subvención con una sola factura, los socialistas no presentaron nuevos documentos, así que la Intervención concluye que "podría existir un incumplimiento del límite de pago en metálico". Precisa también en este dictamen que, "revisados los expedientes de las subvenciones, se concluye que siguieron el procedimiento oportuno para su aprobación, a efectos de la presentación de la cuenta justificativa y su adecuación al objeto del gasto subvencionable".

Fachada del Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer. / Daniel Tortajada

En cualquier caso, también recomienda que "para evitar posibles irregularidades fiscales en la justificación de estas subvenciones, se regule priorizar los medios de pago electrónicos por los beneficiarios, ya que también proporcionaría una mayor seguridad y transparencia en las transacciones económicas". A este respecto, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Canet, Eduardo Almor, explica que este año ya se ha modificado para que estos abonos se realicen por transferencia bancaria.

Respuesta socialista

El concejal de Régimen Interior, entre otras delegaciones, resta importancia a la denuncia, sobre la base de que "no hemos hecho ningún pago en metálico por encima de los 1.000 euros". Después de haberlo demostrado en el caso de 2025, Almor explica que "esas facturas las teníamos, porque todavía no se había cerrado el expediente, pero ya no disponemos de los años anteriores". En cualquier caso, Almor insiste en que "el ayuntamiento utilizaba este sistema de pagos desde 2019, sin que nunca haya habido problemas y siempre con el visto bueno de Intervención y Tesorería".

Además de precisar que la subvención que le corresponde al PSPV es de 3.000 euros al año, 500 por el grupo municipal y 500 por cada concejal, Almor añade sobre el destino del dinero, principalmente el alquiler de los equipos informáticos que emplean los ediles, que "nosotros elegimos en qué nos lo gastamos". La adquisición de una memoria externa o el arrendamiento de un equipo de sonido para un acto de partido han sido otros fines para estas ayudas.

Poca consistencia

El portavoz socialista insiste en la poca consistencia de la denuncia y concluye que "si todas las críticas que van a llegar desde la oposición son por este tema, debe ser que estamos haciendo las cosas muy bien".

Desde Compromís no comparten esta lectura e insisten en sus sospechas sobre "los recurrentes pagos de esta subvención al PSOE, que es la única agrupación que la ha solicitado y la ha obtenido". Además de recordar que, en el caso de demostrarse el incumplimiento de los límites legales de abonos en metálico, el ayuntamiento incurriría en una infracción administrativa grave, Valls señala que "el informe de Intervención resulta especialmente preocupante, ya que la suma de las cantidades es más que significativa".

Dudas sobre las facturas

El edil valencianista también muestra sus "dudas" sobre determinadas facturas, especialmente las vinculadas con los productos informáticos, y considera "necesario aclarar a qué se están destinando realmente los fondos públicos procedentes de estas subvenciones". Sobre su denuncia, la Agencia Tributaria sí le ha comunicado la correcta recepción, mientras que los otros dos organismos todavía no han contestado.