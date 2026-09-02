Marta García vuelve a llevar a Sagunt a la cima del ajedrez

Marta García, Maestra Internacional (IM) del Club d' Escacs Morvedre, ha vuelto a llevar a Sagunt a la cima del éxito nacional, tras proclamarse por tercera vez Campeona de España Femenina en el Campeonato de España Individual Absoluto y Femenino celebrado recientemente en Linares. García ha realizado una actuación extraordinaria que la consolida como una de las grandes referentes del ajedrez estatal.

La jugadora del Morvedre finalizó el torneo de máxima exigencia en la 20 ª posición de la clasificación general absoluta, sumando un total de 6 puntos sobre 9 posibles. Este resultado no solo le ha valido la corona femenina nacional, sino que la ha situado codo con codo con la élite del ajedrez masculino y absoluto de España.

Marta García y Alan Pichot con sus respectivos trofeos de campeones. / Escacs Morvedre

Desde la directiva del Club d' Escacs Morvedre se ha celebrado este éxito como un impulso histórico. El título de Marta García demuestra el fruto del trabajo constante de la entidad en la promoción del deporte de la mente, especialmente del ajedrez femenino en la comarca del Camp de Morvedre.

Protagonismo valenciano en el campeonato

El éxito de Marta García se enmarca en una participación histórica de la delegación de la Comunitat Valenciana, que situó a tres jugadores entre los seis primeros de la clasificación general: Daniil Yuffa: Subcampeón de España absoluto con 7 puntos. Daniel Pulvett: Cuarto clasificado con 6,5 puntos. Jaime Santos Latasa: Sexta posición con 6,5 puntos y Marc Carbonell: 17.ª posición con 6 puntos.

La Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana (FACV) ha felicitado oficialmente a toda la delegación, poniendo de relieve la importancia de conseguir de manera simultánea el subcampeonato absoluto de Yuffa y el oro femenino de la jugadora del Morvedre, Marta García.