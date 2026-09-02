El PP propone rebajar un 50% el recibo del agua a las familias de Sagunt

El Grupo Municipal Popular (PP) llevará al próximo pleno del Ayuntamiento de Sagunt una propuesta para ampliar y reforzar las bonificaciones sociales de la tarifa del agua y alcantarillado, con el objetivo de aliviar el bolsillo de las familias y garantizar que el acceso a un suministro básico no suponga un esfuerzo económico desproporcionado.

La iniciativa plantea que el ayuntamiento y la empresa mixta Aigües de Sagunt amplíen los mecanismos de protección social actualmente existentes e incorporen nuevos colectivos beneficiarios, entre ellos familias numerosas, familias monoparentales, jóvenes menores de 35 años, personas con discapacidad o en situación de dependencia, mujeres en situación de especial vulnerabilidad (incluidas las víctimas de violencia de género) y personas o unidades familiares que acrediten una situación de especial vulnerabilidad económica.

El PP propone estudiar una bonificación de hasta el 50% de la factura de agua y alcantarillado, vinculada a la vivienda habitual y a criterios de consumo responsable, con un límite de referencia de 300 metros cúbicos anuales.

La propuesta se produce después de que el pasado pleno de agosto el equipo de Gobierno socialista aprobara provisionalmente la modificación de la ordenanza que regula los servicios de agua y alcantarillado y sus tarifas, que incorpora, entre otras cuestiones, una nueva tarifa de inversiones que supone una nueva carga económica para los usuarios del servicio.

El edil Javier Raro defiende la tarifa en el pleno. / Levante-EMV

Para el portavoz del Grupo Municipal Popular, Ximo Catalán, esta situación hace todavía más necesario reforzar la protección de las familias: “Mientras el PSOE de Darío Moreno sigue aumentando la presión económica sobre los vecinos y vecinas, desde el Partido Popular queremos hacer justo lo contrario: trabajar para que los vecinos paguen menos y tengan más dinero disponible en sus bolsillos. No queremos limitarnos a criticar las subidas; queremos plantear soluciones concretas”, ha señalado Catalán.

El portavoz popular ha recordado que el PP ya puso el foco en esta cuestión durante el periodo de alegaciones a la modificación de la ordenanza, reclamando específicamente que la nueva tarifa de inversiones incorporase medidas de protección social para evitar que las nuevas cargas afecten de manera desproporcionada a quienes cuentan con una menor capacidad económica.

Una propuesta para apoyar a las familias y facilitar la emancipación

La iniciativa popular amplía la protección a colectivos que afrontan diferentes dificultades económicas. Las familias numerosas y monoparentales soportan mayores cargas derivadas del mantenimiento y cuidado de sus hogares, mientras que muchos jóvenes menores de 35 años encuentran serias dificultades para emanciparse debido al coste de la vivienda y de los suministros básicos.

“Un joven que quiere independizarse tiene que afrontar el alquiler o la hipoteca, la alimentación, la electricidad, el transporte y todos los gastos de una vivienda. Si desde el Ayuntamiento podemos ayudar a que uno de esos gastos sea más llevadero, tenemos que hacerlo”, ha explicado Catalán.

La propuesta también incorpora a personas con discapacidad o en situación de dependencia, así como a mujeres en situación de especial vulnerabilidad, incluidas las víctimas de violencia de género, y contempla una vía para atender otras situaciones de especial vulnerabilidad económica que puedan acreditarse.

Para el PP, se trata de evolucionar hacia un sistema de bonificaciones que tenga en cuenta la realidad de los hogares y que combine la protección social con el uso responsable de los recursos.

“Menos impuestos, menos cargas y más dinero para los vecinos y vecinas”

El Grupo Municipal Popular enmarca esta iniciativa dentro de su compromiso con una política fiscal orientada a reducir la presión económica sobre las familias y devolver capacidad económica a los ciudadanos.

“Tenemos muy claro el modelo de ciudad que queremos: impuestos justos, menos cargas y más dinero en el bolsillo de los vecinos y vecinas. Mientras el PSOE sigue subiendo la presión fiscal y las tarifas, nosotros vamos a seguir planteando alternativas para que las familias de Sagunto puedan respirar un poco más”, ha afirmado Catalán.

El portavoz popular ha defendido además que esta propuesta puede contar con el apoyo de todos los grupos municipales porque “ayudar a las familias, proteger a quienes más lo necesitan y facilitar que nuestros jóvenes puedan construir su proyecto de vida debería estar por encima de cualquier diferencia política”.

“Esta propuesta pone el foco en aquellos colectivos que hoy necesitan un mayor apoyo, pero nuestro objetivo es más ambicioso: queremos que todos y cada uno de los vecinos de la ciudad puedan pagar menos y disponer de más dinero en sus bolsillos. Vamos a seguir trabajando para reducir la presión fiscal y las cargas que soportan las familias, buscando todas las vías posibles para conseguirlo”, ha concluido Catalán.