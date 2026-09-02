Conoce cuál es el festival que podrá atraer en Sagunt a más de 25.000 personas

Sagunt vivirá una noche especial de Halloween gracias a la llegada de un festival que podrá atraer a más de 25.000 personas, una cifra nunca vista en la ciudad y, menos, en una sola jornada. Se trata del 'elrow', que concentra a los amantes de la música electrónica y presentará esta vez una edición especial en la noche previa al día de Todos los Santos bautizada como 'elrow Horroween Festival Winamax'.

Esta cita con el techno, que incluirá más de tres escenarios, llegará el 31 de octubre tras un contacto previo y una colaboración con el ayuntamiento. Esto, de entrada, evitará sorpresas de última hora como las producidas en el festival anunciado este pasado mes de julio en la ciudad, que incluso inició su montaje junto a La Nau del Port de Sagunt y vio paralizadas estas tareas por parte de la Policía Local, el BlackWorks; un último certamen que acabó siendo cancelado al carecer de permiso municipal y autonómico, como adelantó Levante-EMV, y que se cobró además la dimisión del jefe de gabinete de la Generalitat Valenciana tras intentar desbloquer las autorizaciones, José Francisco Pérez Rodríguez.

Alianzas

La empresa promotora de la nueva cita es una firma española con larga experiencia en el sector que incluso ha ido más allá del consistorio y ha buscado otras alianzas en la población, pues el festival colabora con las dos federaciones de peñas que organizan las fiestas patronales de Sagunt y Port de Sagunt, así como con la Federació Junta Fallera de Sagunt (FJFS). De esta manera, pretende difundir al máximo el evento, reunir al tejido asociativo del municipio y atraer, mediante estas entidades locales, a gran parte de la población.

El 'elrow' se presenta como una fiesta temática, inmersiva e itinerante que se ha celebrado en 48 países y 150 ciudades de todo el mundo. Según explica la propia firma, "a partir de una fusión única de la mejor música electrónica, escenografías impresionantes, arquitecturas imposibles y performances extravagantes, ha establecido un estándar global de festivales nómadas y temáticos cien por cien inmersivos".

Comienzo de la preventa de las entradas

La preventa de las entradas comenzará este miércoles, 2 de septiembre, y la entrada general, este jueves día 3. Las personas empadronadas en la ciudad tendrán más fácil acudir pues contarán con un 50% de descuento sobre el precio de la entrada. A esta significativa bonificación se accederá introduciendo el número del DNI como código de descuento en el momento de la compra. Ahora, con este descuento solo se podrá comprar una entrada por persona empadronada. Además, la entrada será nominativa e intransferible y estará vinculada al DNI con el que se haya aplicado el descuento.

Cartel del festival. / Ayuntamiento de Sagunt

Apuesta del consistorio por propuestas innovadoras

La concejala de Fiestas y Cultura Popular del Ayuntamiento de Sagunt, Patricia Sánchez, asegura que es “una buena noticia” que Sagunt albergue un festival de estas características: “Hablamos de una propuesta de referencia internacional que ahora llega a nuestra ciudad para ofrecer una experiencia única e inmersiva a nuestros vecinos y vecinas y a todas las personas que quieran visitarnos”.

“Desde la concejalía apostamos por incorporar propuestas innovadoras, de calidad y con capacidad para atraer público de otros municipios y generar actividad en nuestra ciudad”, afirma la edila.

Asimismo, añade que uno de los objetivos del área es “generar una oferta lúdica diversa y variada dirigida a todo tipo de públicos”. Sobre la colaboración con las federaciones de peñas y la FJFS, la concejala destaca que estas acciones permiten “sumar esfuerzos, generar nuevas oportunidades y hacer que una propuesta de estas características tenga también una fuerte conexión con nuestras asociaciones y con nuestra tradición festiva”.