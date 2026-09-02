Sagunt exige mayor coordinación institucional por Ceuta en ausencia de PP, Vox e IP

"Sagunt está con Ceuta ante la grave crisis humanitaria, migratoria y social vivida durante las últimas semanas". Esta "muestra de solidaridad" es el principal mensaje que se ha querido transmitir desde las puertas del ayuntamiento durante la concentración celebrada a las 12 horas, justo en el día de la ciudad autónoma.

Decenas de personas se han agolpado enfrente del ayuntamiento, en una respuesta ciudadana mucho mayor a la de otras convocatorias realizadas en otras ocasiones a esa misma hora de un día laborable por causas como la denuncia de los asesinatos machistas en toda España.

El acto organizado por el consistorio se desmarcaba del impulsado a las 20 horas a nivel nacional por la presidenta de la Federación de Municipios, tal y como han hecho otros municipios gobernados por alcaldes socialistas. Como explicaba el primer edil, Darío Moreno: "Hemos querido hacer un acto institucional y no partidista. Por eso, previamente, intentamos consensuar el manifiesto que vamos a leer con todos los grupos municipales, pero PP y Vox lo rechazaron. Podían haber venido a la concentración de ahora y a la de las 20 horas que, a nuestro juicio, está politizada. Pero a ésta no han querido venir", declaraba poco antes de una concentración a la que tampoco se han sumado los ediles de Iniciativa Porteña, mientras algunos vecinos iban más allá y consideraban que los actos previstos esta tarde "solo son una manera de aprovechar la coyuntura para criticar a Pedro Sánchez".

Concentración por Ceuta en Sagunt / Mónica Arribas

Junto a concejales de partidos de izquierda y miembros de otros colectivos, el alcalde ha leído el texto pactado previamente con los grupos municipales de PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem. En él se ha calificado esta crisis como "una situación extraordinaria que ha alterado la vida cotidiana de la ciudad" y se ha remarcado que ésta "exige una respuesta a la altura de su dimensión humana, institucional, estatal y europea".

"Ceuta necesita hoy el apoyo del conjunto de España y de la Unión Europea. Ninguna ciudad, especialmente una ciudad fronteriza sometida a una presión excepcional, tendría que afrontar en solitario una situación de esta magnitud", ha destacado.

Situación "insostenible"

Además de considerar que la situación es "insostenible" y "exige una mayor coordinación entre todas las instituciones, tal como reclama la ciudadanía", ha defendido "una respuesta compartida entre el Gobierno de España, las comunidades autónomas, las ciudades ceutíes y Melilla y las entidades locales. La solidaridad con Ceuta tiene que traducirse en recursos, traslados a la península y mecanismos estables de corresponsabilidad territorial, especialmente para garantizar la acogida y la protección de los niños, niñas y adolescentes sin protección familiar. Los derechos de la infancia no pueden depender del territorio al cual haya llegado ni de la voluntad política de cada gobierno autonómico".

Por ello, ha asegurado que Sagunt "quiere contribuir a recuperar ese espacio de consenso. No queremos preguntarnos quién puede obtener un beneficio político de esta crisis, sino qué podemos hacer para ayudar Ceuta, proteger las personas y defender la convivencia".

Asistentes a la concentración. / Mónica Arribas

Solidaridad en dos direcciones

También ha mostrado "solidaridad" desde Sagunt en dos direcciones. "En primer lugar, con la ciudadanía ceutí: con sus familias, trabajadores y trabajadoras, servicios públicos, entidades sociales y con todas las personas que están contribuyendo a recuperar la normalidad y la convivencia".

A continuación, la ha extendido "a las personas migrantes que todavía necesitan atención y protección. Hablamos de personas, no de cifras. Personas que merecen una respuesta digna, individualizada y respetuosa con la legalidad y los Derechos Humanos, con una atención especial a los niños, niñas y adolescentes, las personas vulnerables y aquellas que puedan tener derecho a asilo o protección internacional".

141 víctimas mortales

No ha faltado un recuerdo especial "a las 141 personas que han perdido la vida intentando atravesar la frontera. No son una cifra: son vidas truncadas que merecen memoria, dignidad y una respuesta institucional. Esta tragedia nos obliga a situar la protección de la vida y los derechos humanos en el centro de cualquier política migratoria", ha destacado.

A esto se ha añadido otra consideración: "La defensa de las fronteras, el cumplimiento de la legalidad y la gestión de los flujos migratorios son plenamente compatibles con el respecto a la dignidad humana y con las normas y compromisos internacionales asumidos por España".

Por ello, se ha pedido que esta emergencia "no se utilice para criminalizar las personas migrantes, alimentar el racismo y la xenofobia u obtener rédito electoral. Las personas migrantes no son responsables de esta crisis, sino que son también víctimas".

Asistentes a la concentración. / Mónica Arribas

"Con los Derechos Humanos y la dignidad"

"Con Ceuta y su ciudadanía. Con las personas que necesitan protección. Con los Derechos Humanos y la dignidad de todas las personas. Con la legalidad, la cooperación y la solidaridad entre territorios. Con una política que busque soluciones y no confrontación. Sagunto está con Ceuta", ha finalizado antes de dar paso a un fuerte aplauso que ha venido seguido de un minuto de silencio.

A la concentración se ha sumado el alcalde de Petrés, el socialista Miguel Vidal, y distintos representantes del partido socialista en la comarca, desde Gilet a Algar de Palància, pasando por Algímia d'Alfara o Alfara de la Baronia. También ha habido presencia de Compromís que incluía al exalcalde de Sagunt, Francesc Fernández, así como de EU.

La bandera de España ha estado presente en el acto. / Mónica Arribas

"Con Ceuta y Melilla en el corazón"

Entre los muchos ciudadanos anónimos que han querido mostrar su apoyo a los ceutíes destacaba Eugenio Peñalver, un militar retirado natural de Cartagena que llevaba una gran bandera española. "Yo estuve sirviendo en Ceuta y Melilla. Y llevo a las dos en mi corazón. En política no entro, pero sí quiero estar con ellos", decía dispuesto a acudir de nuevo esta tarde a la concentración organizada a las 20 horas en la Tenencia de Alcaldía del Port de Sagunt y promovida por Iniciativa Porteña, entre otras entidades, mientras ante el Ayuntamiento de Sagunt se prevé otra a la misma hora, en la línea de lo impulsado por presidenta de la Federación de Municipios; un último acto al que el PP anima a acudir.