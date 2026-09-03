Albalat dels Tarongers se prepara para recibir a la Mare de Déu dels Desamparats

Albalat dels Tarongers vivirá este fin de semana unos días muy especiales con la llegada de la Imagen Peregrina de la Mare de Déu dels Desamparats. Serán varias jornadas marcadas por la devoción y por diferentes actos.

La programación arrancará este jueves 3 de septiembre, con la decoración de las calles del municipio a partir de las 18.00 horas. A las 21.30 horas tendrá lugar una cena de «pa i porta» y, posteriormente, continuará la decoración de las calles.

Viernes 4: llegada de la Imagen Peregrina

El viernes comenzarán los actos principales. A las 8.00 horas está prevista la decoración de la plaza de la Iglesia. A las 18.00 horas tendrá lugar uno de los momentos más esperados: la llegada de la Mare de Déu dels Desamparats al municipio, seguida de la entrada de la Imagen a través del puente y una disparada de salvas.

La jornada continuará a las 19.15 horas con el rezo de vísperas. A las 21.30 horas, los participantes podrán compartir una cena en la plaza de Baix, mientras que a las 22.30 horas se celebrará el tradicional cant d'albaes.

Sábado 5: tradición y convivencia

El sábado comenzará a las 6.00 horas con el Rosari de l'Aurora, al término del cual habrá un desayuno.

A las 12.00 horas se celebrará misa y, posteriormente, una mascletà.

La programación continuará a las 18.30 horas con la Hora Santa. A las 20.00 horas llegará otro de los actos destacados: una procesión con dansaes, dolçaina y tabal. A las 21.30 horas se ofrecerá una nueva cena de «pa i porta» en la plaza de Baix donde la Cofradía pondrá papas, aceitunas, cacahuetes y dulces para el café. La jornada concluirá a las 22.30 horas con una tuna.

Domingo 6: despedida de la Mare de Déu

El domingo, los actos comenzarán temprano, a las 7.30 horas, con las laudes, seguidas a las 8.00 horas de un desayuno.

A las 9.30 horas se celebrará la misa y, a las 10.30 horas, una visita al cementerio y a las calles del pueblo. A las 14.30 horas llegará la comida, con «arros al forn», y a las 18.00 horas tendrán lugar el 'besamans'.

Finalmente, se celebrará el acomiadament de la Mare de Déu, acompañado de dansaes, traca y salvas, seguido de una merienda popular con fartons y horchata.

Durante estos tres días, la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Albalat dels Tarongers permanecerá abierta para facilitar la veneración de la imagen.

La visita, organizada por la Confraria de la Mare de Déu dels Desamparats de Albalat dels Tarongers con la colaboración del Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, supone una oportunidad para que todo el municipio se una en torno a una celebración que combina patrimonio religioso, cultura popular y participación ciudadana.