Aquí estará el centenar de cámaras inteligentes para vigilar el tráfico en Sagunt

El Ayuntamiento de Sagunt ha comprometido algo más de 380.000 euros en los dos próximos años para la compra, la instalación, la integración en la plataforma digital ya existente, la puesta en marcha y el mantenimiento de un "sistema profesional" de control del tráfico con casi un centenar de cámaras inteligentes. El contrato también contempla la conservación integral de la red existente de una treintena de dispositivos de toma de imágenes, según refleja la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV.

Estas videocámaras, algunas de tipo bullet para la lectura de matrículas y otras domo, más contextuales, tendrán capacidad de inteligencia artificial para detectar, clasificar y analizar automáticamente los atributos de vehículos, como el tipo, la marca, el color, la dirección de circulación o los patrones de movimiento, y personas, como el conteo de ocupantes, el género, el rango de edad estimado y "otros parámetros compatibles con la normativa vigente".

El Policía Local de Sagunt en un control de tráfico. / Daniel Tortajada

Algunas de las características técnicas de estos dispositivos son que deberán tener la capacidad de captar dos carriles de circulación con la suficiente resolución a color para aprovechar las imágenes como evidencias en un eventual procedimiento sancionador. También deberán contar con un sistema de iluminación mediante láser de longitud de onda no visible y bajo consumo para detectar las matrículas "de forma no intrusiva". Los equipos de vigilancia estarán protegidos con una carcasa antivandalismo, preparada para condiciones exteriores.

Emplazamientos

El expediente precisa las localizaciones exactas donde se instalarán las videocámaras, con la mayoría en el Port, una treintena en el núcleo histórico, 11 en Almardà y el resto en los polígonos. Los emplazamientos que contarán con una vigilancia más densa, con hasta siete dispositivos, son las avenidas Mediterráneo, 9 d'Octubre, Hispanidad, Fausto Caruana y Europa. Los otros puntos serán las calles Liria, Cisne, Camí Reial, Huertos, Azorín, Poeta Querol y Periodista Azatti; las avenidas Delta del Río, Manuel Carbó, Benjamin Franklin, El Puerto, Doctor Palos, Jerónimo Roure y Cortes Valencianas; así como las plazas Cronista Chabret y Blasco Ibáñez.

Entre las funcionalidades del sistema deberán estar su acceso y configuración remota; la monitorización en tiempo real, a través de un 'video wall' de 55 pulgadas; la garantía de la fecha, la hora y el geoposicionamiento de las lecturas; la capacidad de realizar búsquedas históricas avanzadas; la gestión de rutas de tránsito; la emisión de alarmas o notificaciones en tiempo real; así como el seguimiento de las listas blancas y negras de matrículas.

Protección de datos

Para este servicio, el Ayuntamiento de Sagunt pone especial cuidado en el cumplimiento de la normativa tanto en materia de protección de datos como con la seguridad frente a los intentos de acceso a los equipos y las imágenes que recojan. Sobre el primero, el pliego de condiciones detalla que "la supervisión, la explotación y el análisis de los datos procedentes de las cámaras se realizará a través de una única plataforma de gestión -Solfix Smartcity Video-, accesible exclusivamente desde los sistemas autorizados, mediante control por roles, perfiles de usuario, niveles de autorización y trazabilidad completa de operaciones".

Nivel alto en seguridad

En cuanto a la seguridad, la empresa contratada deberá ofrecer un sistema de encriptación de datos en el almacenamiento en las cámaras, mientras que la plataforma deberá estar certificada en el Esquema Nacional de Seguridad en nivel alto. Esta exigencia se fundamenta en que esta red "permitirá la captación de imágenes de las vías públicas, la lectura de matrículas de vehículos, la generación de registros de tránsito, la detección de infracciones de tráfico y la captación de imágenes de personas, cuyo tratamiento indebido, acceso no autorizado o difusión no legítima podría causar daños graves a los derechos fundamentales de los ciudadanos".