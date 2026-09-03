La memoria democrática se abre paso en Quart de les Valls en forma de concurso

Tras el éxito de las primeras ediciones, regresa uno de los concursos más significativos a Quart de les Valls. La Asociación de Memoria Histórica El Molí convoca la III edición del Certamen de Relatos Cortos de Memoria Democrática, consolidando así una cita que ya se ha convertido en un referente de la memoria en el Camp de Morvedre.

El municipio recibe una nueva edición con el objetivo de seguir tejiendo la memoria colectiva a través de la palabra escrita. Relatos que recuperan historias de la II República, la Guerra Civil, la dictadura franquista, el exilio y la Transición.

Cartel anunciador del certamen. / Levante-EMV

El certamen está abierto a toda la ciudadanía y las bases completas se pueden consultar en las redes de la asociación. El acto de entrega de premios y lectura de los relatos finalistas se celebrará el 21 de noviembre en el Auditorio Municipal de Quart de les Valls.

Colaboración del consistorio y plazo de presentación de los relatos

El concurso cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Quart de les Valls, a través de la Concejalía de Memoria Democrática, y con el apoyo de la Cooperativa Abacus.

"Llegar a la tercera edición demuestra que había necesidad de contar y de escuchar. El Molí nació para eso, para recuperar la memoria democrática y que no caiga en el olvido", han señalado desde la Asociación. Ya se ha abierto el plazo, desde el 9 de julio hasta el 9 de octubre, para presentar relatos cortos de memoria democrática, de entre 2 y 6 páginas, en valenciano o castellano.