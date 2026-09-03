Los pinchazos de ruedas siguen en aumento en un barrio de Sagunt

La oleada de pinchazos de ruedas en vehículos aparcados en la Ciutat Vella de Sagunt no se detiene. Si el pasado 20 de agosto Levante-EMV ya informaba de que cinco coches habían sufrido estos ataques en apenas dos semanas, ahora son ya otros tres los afectados en un solo fin de semana, como ha confirmado a este diario un vecino de la zona.

En todos estos casos, les han dañado al menos dos ruedas en cada vehículo, con todo el quebradero de cabeza que ello supone y más, en un barrio de calles en su mayoría estrechas y empinadas donde las maniobras en general no son fáciles. "La verdad es que da miedo. Estamos asustados porque no sabemos quién se está pudiendo dedicar a hacer esto, pero el caso es que no para. Y tanto yo como mi mujer y mi suegro aparcamos en la calle", contaba Sergio. En su opinión, "esto no tiene pinta de ser fruto de una chiquillería, sino de alguien resabiado".

Vehículo con una rueda pinchada. / Levante-EMV

El malestar existente es todavía mayor en las zonas por donde ha habido más casos: Los alrededores de la Iglesia de Santa María y en calles cercanas al Calvario, si bien no han faltado en la misma subida al Castillo.

"Sangrar el bolsillo"

En la asociación vecinal del barrio confirman la preocupación. "Las ruedas no son baratas y a la gente le están sangrando el bolsillo", reconocía la presidenta de la entidad, Paca Cortina.

Desde el colectivo insisten en la necesidad de que los afectados acudan a denunciar a la comisaría de la Policía Nacional para que los agentes tengan constancia de la magnitud del problema y facilitar la investigación. "Nosotros estamos intentando recabar toda la información, pero lo fundamental es que la gente denuncie", insiste.

Coche con dos ruedas pinchadas. / Levante-EMV

La concejala de Policía Local, María José Carrera, ha confirmado a este diario que la vigilancia en la zona ya se ha intensificado y que "hay una investigación en marcha".

Pero a nivel vecinal se es consciente de la dificultad de identificar y "pillar in fraganti" al autor o autores de los pinchazos. Por ello, reclamaban a las autoridades que "pongan todos los medios" para poner fin a lo que algunos ven como "una pesadilla".