El PP denuncia “cinco años de parálisis y mala gestión” en Sagunt con un consultorio

El anuncio del gobierno local de Sagunt de que el ayuntamiento asumirá el coste de las obras del nuevo consultorio del Raval no ha tardado en provocar la reacción del PP municipal después de que el alcalde, Darío Moreno, remarcara que la medida se toma tras años de esperar sin éxito a que la Generalitat Valenciana asumiera los costes de la adecuación del inmueble, como se había comprometido en la época de gestión del Botànic.

Los populares consideran "positivo que, por fin, se avance hacia unas instalaciones dignas", pero cuestionan el relato trasladado por el alcalde.

“Nos alegramos de que los vecinos y vecinas del Raval puedan tener finalmente un consultorio en mejores condiciones, pero creemos que también tienen derecho a conocer toda la historia y no solo la versión que interesa al Gobierno socialista”, señala el portavoz del PP, Ximo Catalán.

Desde el PP consideran "especialmente llamativo" que "se intente presentar ahora la situación como un problema provocado por la falta de financiación de la Generalitat, cuando se reconoce que el problema del consultorio se conocía desde 2021. El nuevo espacio fue alquilado posteriormente por el ayuntamiento, pero el traslado no se ha producido durante estos años", destacan.

“Llevamos cinco años hablando del mismo problema y ahora Darío Moreno quiere presentarse como el alcalde que ha desbloqueado la situación. Lo que tienen que explicar los vecinos y vecinas es qué se ha hecho durante todo este tiempo y por qué, después de tantos años, seguimos hablando de una solución que todavía no se ha materializado”, ha señalado el portavoz del grupo municipal popular, Ximo Catalán.

Los populares consideran "especialmente grave" la gestión de la subvención del Plan de Intervención Arquitectónica en Consultorios Auxiliares (PIAC). Según recuerdan, el equipo de gobierno optó por solicitar esta ayuda para la actuación vinculada al nuevo local, pero la solicitud no podía prosperar al no cumplir ese espacio los requisitos exigidos por la convocatoria para recibir esa financiación.

"En lugar de asumir el error, intentan echar balones fuera"

“Han tenido la oportunidad de conseguir financiación y no han sabido tramitarla correctamente. Y ahora, en lugar de asumir el error, intentan echar balones fuera y convertir la denegación de la ayuda en el argumento para responsabilizar a la Generalitat”, ha criticado Catalán.

Los populares recuerdan además que "una cosa es que la Generalitat tenga responsabilidades en materia sanitaria y otra muy distinta que el Gobierno municipal no tenga que asumir las suyas en la gestión de los espacios y en la correcta tramitación de las ayudas".

“Si se cometieron errores en la tramitación de una ayuda, hay que explicarlos y asumirlos. No sirve ahora buscar un culpable externo para tapar una gestión que lleva años sin dar respuesta a los vecinos y vecinas”, añade el portavoz popular.

Anuncio ante un nuevo ciclo electoral

Desde el PP señalan también que resulta “cuanto menos curioso” que, después de tantos años de espera, el anuncio de la inversión llegue precisamente cuando se aproxima un nuevo ciclo electoral: “Esperamos que esta vez sea una realidad y no otro anuncio. El barrio del Raval lleva demasiado tiempo esperando. Estaremos vigilantes para que lo anunciado se ejecute y el nuevo consultorio abra sus puertas”, ha subrayado Catalán.

“Nosotros vamos a celebrar siempre que el Raval tenga un consultorio digno. Es una reivindicación de los vecinos y vecinas desde hace muchos años y lo que queremos es que se haga realidad. Pero una cosa es alegrarnos de que por fin se anuncie una solución y otra permitir que se manipule el relato para ocultar años de retrasos, decisiones equivocadas y falta de gestión”.