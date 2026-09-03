El PSPV de Canet lleva a Hacienda las controvertidas facturas desde 2019

El PSPV de Canet d'en Berenguer no tardó en personarse en la Agencia Tributaria, en respuesta a la denuncia presentada por unos presuntos pagos irregulares en efectivo de las subvenciones municipales recibidas entre 2023 y 2025.

Almor con la documentación lista para entregar en la Agencia Tributaria. / PSPV Canet d'en Berenguer

En un primer momento, cuando Intervención sometió estas ayudas a su control financiero a petición de Compromís, los socialistas solo enmendaron la documentación del pasado año, pero no de los dos anteriores, así que la funcionaria concluyó que las facturas "podrían incurrir en un incumplimiento del artículo 18 de la Ley 11/2021" de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que prohíbe los pagos en metálico por encima de los 1.000 euros.

Mentiras

Después de conocer que Hacienda había recibido la denuncia, el grupo municipal del PSPV se afanó en la búsqueda de todas las facturas que, desde 2019, acreditan lo que ya adelantó el portavoz, Eduardo Almor, en palabras a Levante-EMV: "No hemos hecho pagos en metálico de más de 1.000 euros". A las puertas de la oficina, el también concejal de Régimen Interior, entre otras delegaciones, señaló que "hemos venido de forma voluntaria a que nos auditen", al tiempo que cargaba contra Compromís por "contar mentiras e intentar desprestigiar al grupo municipal socialista".

Esta documentación, sin embargo, no fue admitida por la Agencia Tributaria al no existir constancia de un expediente de investigación abierto, según destacan tanto el propio Almor como el alcalde de Canet, Pere Antoni. En cualquier caso, el proceso todavía está en una fase muy inicial y, como Hacienda ha dejado claro a las dos partes, no informará si se rechaza la denuncia o se formaliza una inspección, momento en el que requeriría la documentación al PSPV de Canet.

Infracción grave

En este último caso y si se demostraran irregularidades en las operaciones, la legislación las contempla como una infracción administrativa grave, que conlleva el pago de una multa del 25 % del dinero abonado en metálico. En 2025 y antes de aportar el desglose trimestral, la factura presentada, que recogía expresamente su abono en efectivo, era de casi 3.500 euros, así que la sanción no llegaría a los 875 euros.

Cambio de sistema

Las advertencias de la Intervención Municipal, en aras de una "mayor seguridad y transparencia en las transacciones económicas", ya llevaron a los socialistas de Canet a modificar este sistema para que todas las operaciones se efectúen a través de transferencia bancaria. Almor también ha reiterado que, desde 2019, la gestión de estas ayudas, disponibles para todos los grupos políticos con representación en el ayuntamiento, ha sido avalada por la propia Intervención y por Tesorería.