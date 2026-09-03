La tortuga d'estany encuentra su paraíso en el humedal de Sagunt

Sagunt se ha convertido en una zona favorable para el nacimiento de uno de los tesoros más valiosos del patrimonio natural valenciano, el galápago europeo ('Emys orbicularis'), también conocido como tortuga d'estany. La Generalitat, a través de la empresa pública Vaersa y en aras de asegurar su supervivencia, ha recogido en los últimos meses a 61 crías del Marjal dels Moros. Además, el Consell ha confirmado que la supervivencia de esta especie, una de las más amenazadas de extinción desde la última década del siglo XX, ha pasado del 1 % al 40 % en el humedal de la capital del Camp de Morvedre.

Las brigadas de la Red Natura 2000 son las que protegen los nidos con una jaula de malla metálica y recogen las crías. Un año más tarde, cuando los ejemplares han crecido lo suficiente para esquivar a depredadores naturales y especies invasoras, se produce la suelta en su hábitat, según precisan desde la Generalitat. Las mismas fuentes añaden que estos planes de actuación, impulsados desde 2008 por estas brigadas, han sido esenciales para el incremento de la natalidad año tras año, en este humedal y en otros de la Comunitat Valenciana.

A pesar de ser un reptil de hábitos tranquilos y de una extraordinaria longevidad, capaz de superar los cien años, desde la Vicepresidencia tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación resaltan los peligros a los que se enfrentan estas tortugas. Los principales son la pérdida de hábitats, la presión de los depredadores naturales y el impacto de las especies exóticas. En la temporada de reproducción, su ciclo vital atraviesa el momento de mayor vulnerabilidad.

Destrucción de nidos

La destrucción de los nidos por parte de los zorros es el obstáculo número uno en la recuperación del galápago europeo en el Marjal dels Moros, apuntan desde la Generalitat. Otra enemiga es la tortuga americana, especie invasora que compite de forma muy agresiva por los mismos espacios y alimentos. Sin una intervención humana "directa, constante y especializada" que proteja estos puntos, la tasa de nacimientos se reduciría, condenando a la población existente a un envejecimiento progresivo y sin retorno.

Este dispositivo sobre el terreno cuenta con la colaboración con el Centro Acuícola de El Palmar (CAEP). La tarea de las brigadas de la Red Natura 2000 se articula mediante una presencia continuada a pie de marjal, que engloba todas las fases críticas del proceso reproductor. En verano, realizan una prospección intensiva del espacio protegido, como taludes, bordes de lagunas e islas próximas a las zonas inundables.

Rastreo de precisión

Este rastreo de precisión detecta la más mínima señal de tierra movida o improntas de posta reciente, antes de que los predadores husmeen los huevos. Una vez localizado el nido, la respuesta es inmediata, mediante su blindaje con una jaula individual anclada al suelo con varillas de hierro. Estas estructuras están diseñadas para impedir físicamente que los mamíferos excaven el terreno, pero mantienen la luz y la temperatura naturales del suelo.

Un ejemplar reintroducido en el Marjal dels Moros de Sagunt. / GVA

Una vez eclosionan los huevos, las pequeñas tortugas son trasladadas a las instalaciones de Vaersa y otras entidades con las que la Generalitat tiene un acuerdo de colaboración, como el Oceanogràfic y el Bioparc. En estas instalaciones se les ofrece un cuidado especializado hasta que adquieren la medida oportuna, aproximadamente cuando cumplen un año. Entonces, son liberadas al mismo medio natural, donde se localizó originalmente el nido.

Seguimiento continuido

El desbroce selectivo en las zonas de posta del Marjal dels Moros o el seguimiento científico continuado de la población de tortugas, mediante el despliegue de trampas acuáticas, son otras tareas que desarrollan las brigadas de la Red Natura 2000 en el humedal de Sagunt. También ejecutan trabajos de desbroce selectivo en las zonas de posta del humedal para mejorar el hábitat de la especie, respetando escrupulosamente los periodos de nidificación de las aves.

Biodiversidad

"Este trabajo, invisible, pero decisivo sobre el terreno y sobre cada nido protegido, se traduce en una victoria para la biodiversidad y garantiza que la tortuga d'estany continuará en nuestros humedales", destacan como conclusión fuentes autonómicas.