Sagunt homenajea al Diverse Scooter Team por sus mejores resultados en un Campeonato de España

El club de patinaje Diverse Scooter Team logró el mejor resultado de su historia en el Campeonato de España de Street, disputado en Montmeló (Barcelona), convirtiéndose en el club con mayor número de medallistas. Este hito no ha pasado desapercibido para el Ayuntamiento de Sagunt, que dedicó a la entidad un homenaje en honor a los éxitos logrados por cuatro de sus deportistas en diferentes competiciones.

Pero el premio no solo son los resultados, sino que el Diverse Team fue el que mayor número de deportistas aportó a la competición, a través de las clasificaciones autonómicas, al alcanzar la cifra total de 11 participantes.

Premiados

Entre los nombres propios de este éxito destaca Alicia Carrasquer, quien se ha convertido en una referencia femenina de este deporte, al conseguir el subcampeonato en categoría júnior. Aarón Cobo obtuvo una medalla de plata, después de mantenerse durante la mayoría del campeonato en primera posición.

Israel García le acompañó en el tercer puesto del podio, tras mejorar nueve posiciones en relación con las rondas clasificatorias. Por su parte, Eric Miñana se proclamó subcampeón en su debut en la categoría júnior.

Imagen Archivo del Diverse Scooter Team en el skatepark. / Daniel Tortajada

Cabe subrayar que Eric Miñana ya se proclamó en 2024 campeón de España de Scooter Freestyle.

Referentes para otros jóvenes

La recepción tuvo lugar en el salón de plenos del consistorio con la participación del alcalde, Darío Moreno, y el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón; así como los galardonados en el campeonato, acompañados de Carlos López, presidente y entrenador del club. Moreno felicitó a los deportistas y a la entidad, destacando el "extra de dificultad" que tiene lograr tantos éxitos en un deporte minoritario.

Además, puso en valor el trabajo por parte de Carlos López y del club para crear "un ecosistema tan sano", en el que los deportistas puedan crecer en valores y desarrollar su potencial, señalando que estos logros les convierten en "embajadores de la ciudad" y referentes para otros jóvenes. El alcalde finalizó agradeciendo el esfuerzo realizado por las familias que acompañan a los deportistas.

Cantera de talento

Timón, por su parte, felicitó al club y a los deportistas por unos resultados que “suponen los mejores de su historia en un campeonato nacional”. Destacado también su papel como referente y cantera de talento en el ámbito nacional. El concejal de Deportes también puso en valor el trabajo de formación del club, el papel de Alicia como referente para fomentar el deporte femenino y la trayectoria de Eric, así como la aportación de Aarón e Israel en la categoría absoluta y el apoyo fundamental de las familias.

Carlos López agradeció al ayuntamiento el reconocimiento y destacó la importancia de este tipo de actos para un deporte minoritario como el scooter. Valoró los resultados de Israel García, Aarón Cobo, Alicia y Eric Miñana, y subrayó especialmente la evolución de este último, cuya medalla de plata en categoría júnior "tiene incluso mucho más valor que las dos medallas de oro anteriores". Asimismo, destacó el esfuerzo y la preparación de todos los deportistas y aseguró que estos resultados hacen prever que "los próximos años seguirán consiguiendo importantes triunfos".