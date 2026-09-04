Juventud abre el plazo de matriculación de las Escuelas Creativas para el curso 2026/2027

Regresa una edición más de las Escuelas Creativas a Sagunt (Factoría Integral de Artes). Un año más, organizadas por la Concejalía de Juventud e Infancia del ayuntamiento, con el objetivo de convertirse en un espacio de formación para la creación destinado a menores y jóvenes y que se enmarca en el programa Cultura Jove del departamento. El periodo de inscripción se abrirá el 3 de septiembre y los curso talleres se desarrollarán en los centros juveniles entre el 13 de octubre y el 29 de mayo.

El plazo permanecerá abierto hasta el 3 de octubre, si bien en el caso del Aula de Teatre Jove irá del 1 al 26 de septiembre.

Inscripción telemática

La inscripción se realizará de manera telemática a través de la plataforma de inscripción en línea de la página web ayuntamiento. Actividades y disciplinas como introducción al arte, baile, grafiti, cómic, cine, rock, teatro, circo, escritura, robótica, fotografía, radio, yoga, escalada, parkour, magia o creación literaria configuran una oferta variada de actividades formativas en diferentes campos artísticos o ámbitos de conocimiento, cuyo objetivo es la dinamización sociocultural del territorio.

Cartel del curso y los talleres. / Ayuntamiento de Sagunt

Impulso de la acción creativa de la población más joven

Las acciones de la concejalía van más allá de la formación para la creación. A esta importante labor se suman otros recursos y proyectos como son las salas de ensayo, los Lab Creativos o el apoyo a diferentes proyectos culturales impulsados por colectivos juveniles. En definitiva, se trata de fomentar la acción creativa de la población más joven apostando por la democracia cultural, que en lugar de espectadores crea ciudadanía.

La mayoría de las acciones formativas son de larga duración y se desarrollan desde octubre hasta mayo, pero también hay otros tipos formatos monográficos. Las personas interesadas pueden ampliar su información en la web www.saguntjove.es, presencialmente en los centros juveniles municipales: el Casal Jove de Sagunt (calle Romeu, 8) o el Casal Jove de Port de Sagunt (calle Vent de Marinada, s/n), o bien llamando a los números de teléfono 96 265 58 80 (Casal Jove de Sagunt) y 96 268 34 39 (Casal Jove de Port de Sagunt).