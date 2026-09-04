Luz verde a una planta solar de casi 2.000 paneles junto a la Sierra Calderona

Más de cuatro años después de lanzar el proyecto, la empresa Villuerca Solar, vinculada a Univergy International, ha obtenido el visto bueno para la construcción de una planta fotovoltaica en el barranco de Cabes Bort de Albalat dels Tarongers, junto al camino rural La Comediana y la Sierra Calderona. La instalación contará con 1.872 placas solares de 615 kilovatios (kW), que se instalarán sobre tres parcelas de suelo no urbanizable, cuya superficie supera los 16.500 metros cuadrados, según recoge el expediente al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Otras características del proyecto son su potencia pico instalada, que alcanzará los 1,15128 megavatios (MW), la evacuación efectiva, que se limitará a los 840 kW, mientras que el presupuesto de la intervención rondará los 565.000 euros. Después de años de trámites, que se aceleraron en marzo del pasado año con la apertura a información pública de una planta con ligeras modificaciones respecto a la idea inicial, el servicio territorial de Industria, Energía y Minas de la Generalitat ha autorizado la construcción de planta, al tiempo que ha aprobado el plan de desmantelamiento y restauración del terreno y el entorno afectado. Para este fin se le impone a la empresa la constitución de un depósito de garantía de casi 28.000 euros.

Línea subterránea de evacuación

Además de los paneles solares, que estarán distribuidos en 72 cadenas de 26 módulos cada uno, la instalación incluye un centro de transformación en superficie y una línea subterránea de evacuación de 70 metros de longitud, que llegará hasta un centro de seccionamiento de nueva planta de la compañía distribuidora. La red a la que se conectará este entramado es de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, del grupo Iberdrola.

Una planta fotovoltaica. / Levante-EMV

Según recoge la resolución del organismo dependiente de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, el expediente se ha sometido con éxito a todos los trámites recogidos en el Decreto Ley 14/2020 del Consell, que regula y agiliza la implantación de instalaciones de energías renovables en la Comunitat Valenciana. Entre estos requisitos se encuentran el estudio de integración paisajística, las medidas contra los incendios forestales y la ocupación de monte público.

Dictámenes favorables

Algunos hitos de esta tramitación fueron los dictámenes favorables emitidos por los servicios autonómicos de Gestión de Riesgos en el Territorio y de Planificación Territorial, además del Ayuntamiento de Albalat, que primero certificó la compatibilidad urbanística de la intervención en el emplazamiento señalado y después dio luz verde a las características paisajísticas y sobre riesgos naturales.

Estos filtros son los establecidos en una tramitación por el procedimiento de urgencia, que acorta los plazos ordinarios a la mitad y al que se ha sometido Cabes Bort al no alcanzar una potencia de generación energética por encima de los 10 MW.

Fauna edáfica

Esa simplificación no ha evitado que los diferentes organismos competentes hagan sus aportaciones para acabar de definir el proyecto. Entre estas puntualizaciones se encuentran la recomendación de minimizar los movimientos de tierras para la instalación de los módulos solares, manteniendo el conjunto de raíces de la flora, con el objetivo de conservar el banco de semillas y la fauna edáfica, como insectos, lombrices, ácaros, arácnidos o microorganismos, y promover la revegetación de la zona. Además, el promotor de la planta deberá adoptar medidas correctoras sobre la infiltración y drenaje del agua.

Los organismos públicos también recuerdan a Villuerca Solar que debe tener en cuenta los decretos 91/2023, sobre actividades en zonas de influencia forestal; el 213/2009 para el control de las especies exóticas invasoras y el 1432/2008, este estatal, para proteger a las aves frente a la colisión y la electrocución en líneas aéreas de alta tensión. La información del coto de caza en las instalaciones proyectadas, el desbroce manual de los terrenos, la prohibición del uso de herbicidas u otros productos químicos en la planta durante la fase de explotación, donde se recomienda el uso de ganadería extensiva o desbroces selectivos mecanizados, son otros apuntes al proyecto.

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Integración paisajística

El Ayuntamiento de Albalat, por su parte, contó con la asistencia técnica de la Diputació de València para incluir entre sus exigencias el cumplimiento de las medidas de integración paisajística contempladas. Entre ellas destacan que las construcciones asociadas se armonicen con el entorno inmediato y limiten su altura al mínimo indispensable; que los viales de acceso no ofrezcan diferencias apreciables de color con los caminos existentes o que se plante un cinturón vegetal en torno a las instalaciones para minimizar el impacto visual.