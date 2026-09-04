Récord histórico de participantes en el triatlón de este domingo en la playa de Almardà

La décima edición del Club Triatlón Morvedre ha logrado el mayor número de participantes de su historia, más de 500 participantes inscritos. La prueba se realizará este domingo, 6 de septiembre, a partir de las 8 horas desde el aparcamiento de la calle Muntanyars de Almardà y esta edición supondrá también la celebración del Campeonato Autonómico de Triatlón en distancia olímpica. El evento, ha contado con la colaboración del Departamento de Actividad Física, Salud y Deportes del Ayuntamiento de Sagunt.

Con el motivo de la disputa del campeonato autonómico se contará con el soporte técnico de la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana.

Inicio de la competición

La competición dará el pistoletazo de salida con el segmento de la natación, con una distancia olímpica de 1.500 metros y comenzará y acabará en la línea de playa frente al aparcamiento, desde donde saldrá después el segmento de ciclismo, que transcurrirá por la carretera que circunvala Canet y las playas de Sagunt hasta regresar al punto de partida para afrontar el último segmento de carrera a pie, que se hará utilizando el mismo circuito de la 5K nocturna de junio y que tiene dos vueltas.

"Joya del municipio"

La presentación del evento ha contado con la participación de Darío Moreno; el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón; el secretario del Club Triatlón Morvedre, Javier Manrique, y el vocal de la entidad, Basilio Espinosa. El alcalde ha previsto que será “una jornada para vivir el deporte, una fiesta del deporte, y pueden venir familias, con sus niños y niñas, a disfrutar de un día de deporte, familiar, de disfrute y de puesta en valor de Almardà, Corinto y Malvarrosa”, así como “una buena oportunidad para que triatletas de toda España vengan y conozcan este rincón que desde luego es una joya del municipio”, y “poner de relieve” el patrimonio histórico, industrial, la potencia económica y los entornos naturales del municipio, que “juegan un papel imprescindible en esta prueba deportiva”.

Recepción en el ayuntamiento a Javier Manrique y Basilio Espinosa. / Ayuntamiento de Sagunt

Para el concejal de Deportes “no es casual que la Federación traiga aquí un campeonato autonómico, por ese trabajo del club y porque el entorno también ayuda a eso”. En este sentido cree que “el entorno donde se va a realizar tiene todas las características para desarrollar esta prueba, pero además tiene un encanto especial”, especialmente ahora que cuenta con la mejora que “ha devuelto la imagen que merecían” a las playas del norte del municipio.

Por su parte, el secretario del club ha mostrado su satisfacción porque “ha tenido muy buena acogida el circuito en cuanto al entorno físico” y considera que podrán consolidarlo en el futuro. Para finalizar, Manrique ha compartido las medidas de seguridad para el evento: “hemos intentado minimizar las posibles molestias a los vecinos y están todos los cruces señalizados. Por medidas de seguridad, mientras esté el circuito en activo, no van a poder mover sus vehículos. Pueden consultarnos y también hemos creado en la página web un apartado para que sepan dónde dejar los vehículos fuera del circuito de modo que en cualquier momento puedan acceder a ellos y se puedan desplazar”.