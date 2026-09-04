Sagunt acuerda ampliar las bonificaciones en la tarifa del agua

Familias numerosas o monoparentales, menores de 35 años, personas con discapacidad o en situación de dependencia, mujeres de especial vulnerabilidad, incluidas las víctimas de violencia machista, y personas o unidades familiares que acrediten una situación de especial vulnerabilidad económica. En esos colectivos se ha fijado el Ayuntamiento de Sagunt para aprobar por unanimidad una propuesta del grupo popular para reforzar los mecanismos de protección social en las tarifas de agua y alcantarillado.

Ximo Catalán entrega unos documentos en un reciente pleno de Sagunt. / Daniel Tortajada

La intención mostrada en el pleno es ampliar «progresivamente» los colectivos beneficiados por estas bonificaciones, con la puerta abierta a reducir la factura hasta un 50 % a las personas incorporadas en el sistema de protección social. Además de garantizar la continuidad de las rebajas que ya se aplican para pensionistas y gente en situación de vulnerabilidad, el acuerdo pide que estas medidas tengan en consideración el impacto de la nueva tarifa de inversiones, «evitando que las personas y familias con menor capacidad económica soporten una carga desproporcionada».

Enmienda

El texto defendido por el portavoz del PP, Ximo Catalán, se aprobó íntegramente, aunque se añadió una enmienda del edil de EU-Podem, Roberto Rovira, para elaborar una propuesta concreta de ampliación de las bonificaciones en coordinación con el departamento de Servicios Sociales y previo debate en la comisión de Derechos Sociales.

Tal y como se detalla en la parte expositiva de la moción, "el agua es un servicio esencial para cualquier hogar y garantizar su acceso en condiciones asequibles debe formar parte de las políticas municipales" con el objetivo de proteger a las familias, favorecer la cohesión social y atender las diferentes realidades económicas de la ciudadanía.

Sostenibilidad económica

"La actual regulación tarifaria contempla mecanismos específicos de protección para determinados colectivos", lo que evidencia que se puede "compatibilizar la sostenibilidad económica del servicio con la protección de las personas que presentan una mayor dificultad para afrontar ese coste de los suministros básicos", según la propuesta.

Alivio

Después del reciente incremento de la tarifa, los populares creen y el resto de grupo coincide en que "la ampliación de las bonificaciones permitirá avanzar hacia unas tarifas más sociales, inclusivas y adaptadas a la realidad de Sagunt, contribuyendo a aliviar la economía de las familias, favorecer la emancipación de los jóvenes y reforzar la protección de aquellas personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad".