Sagunt invierte casi 200.000 euros en la incorporación de cinco nuevos vehículos policiales

Sagunt pone el foco en reforzar el cuerpo policial con la incorporación de cinco nuevos vehículos a su flota, con una inversión total cercana a los 200.000 euros. Esta actuación no solo permite fortalecer los medios materiales y tecnológicos, sino que mejora la capacidad operativa y de respuesta de la policía en todo el término municipal.

El incremento del material llega como resultado del aumento de la plantilla de la Policía Local, de manera que el refuerzo de los recursos humanos va acompañado de una mejora y ampliación de los medios materiales necesarios para que los agentes puedan desarrollar sus funciones en las mejores condiciones.

Características de la nueva flota de vehículos

El equipo está formada por tres SUV Ford Kuga con tecnología híbrida no enchufable, incorporados mediante un contrato de arrendamiento por un periodo de cuatro años, y dos motocicletas Honda NC750X, adquiridas por el ayuntamiento. La elección de estos modelos se debe, entre otros factores, a su versatilidad y capacidad para adaptarse a las diferentes necesidades del servicio policial, según precisan fuentes municipales.

Los tres Ford Kuga se destinan a la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC), la Unidad de Tráfico y Distritos (UTD) y a la Unidad de Atestados y Procedimientos (UAP). Uno de los vehículos dispone de tracción 4x4, mientras que los otros dos cuentan con tracción 4x2, ofreciendo diferentes posibilidades de utilización en función de las necesidades operativas de cada unidad, asegura el consistorio.

El formato SUV y la tecnología híbrida de los Kuga proporcionan una combinación de versatilidad, eficiencia, habitabilidad y capacidad de desplazamiento, características especialmente adecuadas para vehículos destinados a prestar servicio en ámbitos policiales diversos. Estos vehículos podrán ser utilizados en labores de patrullaje y prevención, seguridad ciudadana, tráfico, atención de incidencias y actuaciones relacionadas con atestados y procedimientos.

Varios agentes durante un control policial en Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

El formato SUV y la tecnología híbrida de los Kuga proporcionan una combinación de características adecuadas, como por ejemplo: eficiencia, habitabilidad y capacidad de desplazamiento. Los vehículos serán utilizados para diferentes labores de patrullaje y prevención, seguridad ciudadana o tráfico. Los turismos podrán ser diferenciados a través de su rotulación en función de la unidad a la que están destinados, contando con sistemas informáticos y de comunicación de última generación, junto con material operativo para afrontar cualquier situación durante el servicio.

Por otra parte, las dos Honda NC750X se incorporan al Grupo de Motoristas de la Unidad de Tráfico y Distritos (UTD). Estas motocicletas destacan por su versatilidad y polivalencia, combinando agilidad y facilidad de desplazamiento en entornos urbanos con unas características que permiten afrontar servicios y desplazamientos de mayor recorrido", añaden desde el Ayuntamiento de Sagunt.

Las motocicletas están rotuladas y equipadas con los preceptivos sistemas de señalización luminosa y acústica de emergencia. Asimismo, incorporan una tableta conectada al sistema informático policial y una impresora, proporcionando a los motoristas herramientas tecnológicas directamente sobre el terreno y aumentando la autonomía y versatilidad de las patrullas.

Policía Local con mayor capacidad de respuesta

El alcalde, Darío Moreno, subraya la importancia del refuerzo de la Policía Local para que se pueda "desarrollar su trabajo con todas las garantías". Además, añade que "tanto el aumento de la plantilla como la incorporación de nuevos vehículos forman parte de una misma apuesta: contar con una Policía Local más preparada, más próxima y con mayor capacidad de respuesta ante las necesidades de la ciudadanía".

Por su parte, la concejala de Policía Local, María José Carrera, explica que "hemos apostado por vehículos versátiles y eficientes, adaptados a las diferentes unidades y servicios, y por dotarlos de tecnología y equipamiento que facilite el trabajo diario de nuestros agentes. Esta inversión cercana a los 200.000 euros supone seguir avanzando en la modernización de nuestra Policía Local".